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58-летняя Сальма Хайек на фото без фотошопа показала седые волосы и похвасталась фигурой в купальнике
Звезда Голливуда показала, как наслаждается весенним отдыхом.
Голливудская актриса с мексиканскими корнями Сальма Хайек на честных фото без фотошопа и фильтров продемонстрировала, как сейчас выглядит.
Знаменитость поделилась, как наслаждается весенним отдыхом. Конечно, актриса уже успела поплавать на своей частной яхте. Снимками 58-летняя Сальма Хайек активно делилась в Instagram.
В частности, звезда Голливуда показалась в купальнике. Знаменитость хвасталась стройной и подтянутой фигурой, а также пышным бюстом.
Кстати, Сальма Хайек предпочитает природную красоту. Кроме того, знаменитость не стесняется ее демонстрировать. Когда у звезды появились седые волосы, она не торопилась их закрашивать. В частности, актриса охотно демонстрирует пряди с сединой. Кстати, Сальма Хайек это делает даже на красных дорожках.
Пользователи уже успели засыпать звезду Голливуда комплиментами. Актрисе писали, что она выглядит непревзойденно. Также пользователи восхищались ее природной красотой.
Напомним, недавно жена украинского юмориста Юрия Ткача хвасталась стройной фигурой в купальнике. Тем временем бдительные подписчики Виктории обратили внимание, что она очень сильно похудела.