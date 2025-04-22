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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
502
Время на прочтение
1 мин

58-летняя Сальма Хайек на фото без фотошопа показала седые волосы и похвасталась фигурой в купальнике

Звезда Голливуда показала, как наслаждается весенним отдыхом.

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Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Сальма Хайек

Сальма Хайек / © Associated Press

Голливудская актриса с мексиканскими корнями Сальма Хайек на честных фото без фотошопа и фильтров продемонстрировала, как сейчас выглядит.

Знаменитость поделилась, как наслаждается весенним отдыхом. Конечно, актриса уже успела поплавать на своей частной яхте. Снимками 58-летняя Сальма Хайек активно делилась в Instagram.

Сальма Хайек / © instagram.com/salmahayek

Сальма Хайек / © instagram.com/salmahayek

В частности, звезда Голливуда показалась в купальнике. Знаменитость хвасталась стройной и подтянутой фигурой, а также пышным бюстом.

Сальма Хайек / © instagram.com/salmahayek

Сальма Хайек / © instagram.com/salmahayek

Кстати, Сальма Хайек предпочитает природную красоту. Кроме того, знаменитость не стесняется ее демонстрировать. Когда у звезды появились седые волосы, она не торопилась их закрашивать. В частности, актриса охотно демонстрирует пряди с сединой. Кстати, Сальма Хайек это делает даже на красных дорожках.

Сальма Хайек / © instagram.com/salmahayek

Сальма Хайек / © instagram.com/salmahayek

Пользователи уже успели засыпать звезду Голливуда комплиментами. Актрисе писали, что она выглядит непревзойденно. Также пользователи восхищались ее природной красотой.

Напомним, недавно жена украинского юмориста Юрия Ткача хвасталась стройной фигурой в купальнике. Тем временем бдительные подписчики Виктории обратили внимание, что она очень сильно похудела.

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Дата публикации
Количество просмотров
502
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