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Мирный план Трампа: что известно Кремлю об иннициативе США
В Кремле считают, что администрация Белого дома пока не собирается разглашать содержание своего мирного плана по Украине.
В Кремле заявили, что понятия не имеют, из каких пунктов состоит мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию войны между Россией и Украиной.
Об этом сообщило российское агентство ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.
«Никто бы не делал его [мирный план — ред.] публичным», — заявил Песков.
Напомним, спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа ждут с визитом в Москве уже на этой неделе. Накануне в СМИ появилась информация, что президент США намерен представить свой мирный план, который предусматривает размещение миротворцев на территории Украины.