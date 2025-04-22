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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Мирный план Трампа: что известно Кремлю об иннициативе США

В Кремле считают, что администрация Белого дома пока не собирается разглашать содержание своего мирного плана по Украине.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
Дмитрий Песков

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков / © Associated Press

В Кремле заявили, что понятия не имеют, из каких пунктов состоит мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию войны между Россией и Украиной.

Об этом сообщило российское агентство ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

«Никто бы не делал его [мирный план — ред.] публичным», — заявил Песков.

Напомним, спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа ждут с визитом в Москве уже на этой неделе. Накануне в СМИ появилась информация, что президент США намерен представить свой мирный план, который предусматривает размещение миротворцев на территории Украины.

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