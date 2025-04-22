Россия атаковала Мирноград: есть погибшие и раненые

Армия РФ нанесла удар по Мирнограду / © Полиция Донецкой области

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Утром 22 апреля российская армия атаковала частный сектор в городе Мирноград Донецкой области. В результате вражеского удара погиб 72-летний мужчина.

По данным прокуратуры Донецкой области, тип применяемого оружия устанавливается.

В 12:30 зафиксирован еще один удар: вражеский FPV-дрон попал в гражданский автомобиль на въезде в город. В результате атаки погибли мужчина и женщина в возрасте 75 и 63 года.

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В результате обстрела также поврежден частный жилой дом и легковой автомобиль.

Кроме того, в центре Мирнограда два человека получили ранения. Их госпитализировали в медицинское учреждение, где им оказывается помощь.

Напомним, 22 апреля, российские кафиры нанесли удар по Запорожью, в результате которого погиб один человек.