- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 336
- Время на прочтение
- 1 мин
Россия атаковала Мирноград: есть погибшие и раненые
Оккупанты продолжают терроризировать мирное население Украины
Утром 22 апреля российская армия атаковала частный сектор в городе Мирноград Донецкой области. В результате вражеского удара погиб 72-летний мужчина.
По данным прокуратуры Донецкой области, тип применяемого оружия устанавливается.
В 12:30 зафиксирован еще один удар: вражеский FPV-дрон попал в гражданский автомобиль на въезде в город. В результате атаки погибли мужчина и женщина в возрасте 75 и 63 года.
В результате обстрела также поврежден частный жилой дом и легковой автомобиль.
Кроме того, в центре Мирнограда два человека получили ранения. Их госпитализировали в медицинское учреждение, где им оказывается помощь.
Напомним, 22 апреля, российские кафиры нанесли удар по Запорожью, в результате которого погиб один человек.