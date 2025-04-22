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Умер легендарный аргентинский вратарь-рекордсмен, игравший с Марадоной
Уго Гатти ушел из жизни в возрасте 80 лет.
На 81-м году жизни умер выдающийся аргентинский голкипер Уго Орландо Гатти.
Об этом сообщает Marca.
Сердце легендарного вратаря остановилось в одной из больниц Буэнос-Айреса после двух месяцев борьбы за жизнь. Он получил травму бедра в результате неудачного падения на улице, когда выгуливал собаку. Позже его состояние значительно ухудшилось из-за воспаления легких.
Гатти, которого прозвали "Эль Локо" ("Безумный") за его смелый и часто рискованный стиль игры, оставил большой след в истории аргентинского футбола.
В течение 26 сезонов он защищал ворота клубов "Атланта" из Буэнос-Айреса, "Ривер Плейт", "Химнасия и Эсгрима", "Унион Санта-Фе" и "Бока Хуниорс".
Он провел 765 матчей в чемпионате Аргентины, установив абсолютный рекорд лиги по количеству поединков.
В частности, Гатти был членом культового состава "Боки Хуниорс" 1981 года, когда за команду выступал легендарный Диего Марадона.
В составе "Боки Хуниорс" он завоевал четыре чемпионских титула и дважды триумфовал в Кубке Либертадорес.
За сборную Аргентины голкипер сыграл 18 матчей и был в заявке на чемпионат мира 1966 года, хотя на поле тогда не появлялся.
После завершения игровой карьеры Уго работал спортивным обозревателем и экспертом на телевидении.
Ранее сообщалось, что 25-летний футболист погиб, спасая людей во время пожара в ночном клубе.