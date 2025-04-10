Умер бывший функционер "Шахтера" и тренер клубов УПЛ

Александр Косевич / © УПЛ

Реклама

10 апреля 2025 года стало известно о смерти известного украинского футбольного функционера и тренера Александра Косевича.

Трагическим известием поделился официальный сайт украинской Премьер-лиги (УПЛ).

"С глубокой грустью узнали о смерти Александра Косевича, авторитетного функционера и тренера, который отошел в вечность на 60-м году жизни", – говорится в посте.

Реклама

Косевич в разные годы занимал руководящие должности в футбольных клубах "Шахтер" (Донецк), "Гарант" (Донецк), "Металлург" (Донецк), "Кривбасс" (Кривой Рог), работал главным тренером "Кривбасса", "Зари", краматорского "Авангарда".

На его счету больше 100 матчей в УПЛ и больше 100 поединков в Первой лиге.

Последние годы своей жизни он посвятил восстановлению и поддержке футбольной инфраструктуры Донецкой области в условиях войны, работая первым вице-президентом и исполнительным директором Ассоциации футбола Донецкой области, выполнял функции Делегата УАФ на матчах УПЛ.