Умер легендарный футболист и тренер "Шахтера"

Алексей Дрозденко ушел из жизни в возрасте 83 лет.

В воскресенье, 15 декабря, в возрасте 83 лет умер бывший футболист и тренер донецкого "Шахтера" Алексей Дрозденко.

Трагическую новость сообщила пресс-служба "горняков". Причина смерти не указывается.

Дрозденко – воспитанник донбасского футбола, начинал свой спортивный путь в родном городке Чистяково, играл за дубль "горняков", а в 1962 году дебютировал в основе донецкого "Шахтера".

Алексей выступал за донецкую команду на позиции защитника в течение 11 сезонов, провел 165 матчей. Трижды попадал в список 33 лучших игроков УССР. В 1971-1972 годах был капитаном "оранжево-черных".

После завершения карьеры футболиста Дрозденко входил в тренерский штаб дончан (1979-1983, 1989-1994, 1997-1999, 1999-2002), был исполняющим обязанности главного тренера "Шахтера" (октябрь-ноябрь 1999), работал в детско-юношеской школе и академии "горняков" (1975-1978, 1984-1988, 2004-2008).

Ранее сообщалось, что отец футболиста "Шахтера" погиб на войне с российскими оккупантами.

Читайте также:

Выступал за национальную сборную: 22-летний футболист умер в результате автокатастрофы

На войне с российскими оккупантами погиб экс-футболист юношеской сборной Украины

Умер выдающийся футболист "Аякса", "Барселоны" и сборной Нидерландов