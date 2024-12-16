В FT завысили статистику дезертиров: что показывают реальные данные

В статье ошибочно объединили два разных правонарушения: дезертирство и самовольное оставление части.

Недавно издание Financial Times опубликовало материал, в котором речь шла о якобы 60 тысячах дезертиров в Украине за 10 месяцев этого года. Данные основывались на информации Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ). Более детальный анализ показал, что в отчетах ГПУ дел по статье 408 Уголовного кодекса (дезертирство) гораздо меньше.

Как выяснил Опендатабот, в статье ошибочно объединили два разных правонарушения: дезертирство (ст. 408 УК) и самовольное оставление части (СЗЧ, ст. 407 УК).

За 10 месяцев этого года за дезертирство открыто 19 922 уголовных производства. Количество таких дел выросло в 3,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако до подозрения дошли только 3% производств, а в суд — только 1,3%.

За самовольное оставление части открыто 41 950 дел, что вдвое больше, чем за дезертирство. Количество таких дел выросло в 3,3 раза в год. Эффективность расследований выше: 13% подозрений и 7% производств дошли до суда.

Количество дел через дезертирство и СЗЧ / Фото: Опендатабот

Адвокат Валентина Слободянюк объясняет ключевую разницу между этими правонарушениями:

“Уголовное законодательство определяет и СЗЧ, и дезертирство как самовольное уход места службы. Но эти преступления отличаются поведением военного после такого поступка. Если человек пытается вернуться на службу, это квалифицируется как СВЧ. Дезертирство же — сознательное уклонение от службы путем укрывательства от государственных органов".

Дезертирство считается особо тяжким преступлением и наказывается лишением свободы до 12 лет.

Напомним, что до 1 января 2025 года военнослужащие, впервые совершившие дезертирство или СЗЧ, могут добровольно вернуться на службу и избежать уголовной ответственности. По данным ГПУ, уже около 8 тысяч военных воспользовались этой возможностью.