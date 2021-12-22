Как стирать пуховик, чтобы не сбился пух

Как стирать пуховик, чтобы не сбился пух

Именно пуховик – самая популярная верхняя одежда в зимний период. Сегодня производители используют разные наполнители: от натуральных перьев и пуха до синтетических материалов. Как стирать пуховик в стиральной машине – этот вопрос интересует многих украинцев. И ТСН.ua поможет вам разобраться.

Как стирать пуховик из пуха и перьев: удаление пятен

Для начала нужно тщательно осмотреть верхнюю одежду. Возможно, вам не придется стирать пуховик в стиральной машине, а хватит только очистки вручную. Небольшие пятна можно легко удалить с помощью правильно подобранного моющего средства. Но для начала, протестируйте его на незаметном участке пуховика.

Если нет пятен, пуховик можно очистить обычной губкой, которую нужно смочить в воде с мылом. С жирным пятном справляются с помощью бензина. Смочите в нем ватный тампон и нанесите только на места с загрязнением. Затем насыпьте сверху соль, тальк или крахмал. Протрите пятно, а остатки встряхните. Процедуру следует повторять, пока пятно не исчезнет. Пятна разного происхождения отчистит универсальное моющее средство. В стакан воды нужно добавить две чайные ложки средства и столько же нашатырного спирта. Взбейте до образования пены и нанесите на пуховик. Подождите 5 минут, затем вытрите губкой. Если в материал пуховика уже въелось пятно, можете попробовать его обесцветить (но этот способ не подходит для яркой верхней одежды). Нужно смешать перекись водорода и нашатырный спирт в соотношении 1:1, затем протереть загрязненные места.

Как стирать пуховик в стиральной машине: основные правила

Как стирать пуховик в стиральной машине с теннисными мячиками? / pixabay.com

Прежде всего, нужно подготовить верхнюю одежду к стирке:

проверьте карманы и вытащите все лишнее: забытый леденец или салфетка могут испортить пуховик;

если на манжетах или воротнике есть мех, его лучше снять: обычно производители прикрепляют меховой декор с помощью пуговиц или замков;

если мех не снимается, значит пуховик нельзя стирать в стиральной машине: в этом случае подойдет только химчистка;

обязательно проверьте, застегнуты ли все карманы и молнии, чтобы не испортить одежду.

Теперь можно приступить к самой стирке. Как стирать пуховик в стиральной машине? Здесь вам помогут следующие правила:

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В барабан с верхней одеждой рекомендуется поместить несколько теннисных мячиков (3-4 штуки). Они помогут лучше постирать внутренний наполнитель и не дадут пуху сбиться. В магазинах продаются специальные мячики для стирки таких изделий. Как стирать пуховик в стиральной машине с мячиками? Здесь нет особых правил. Главное проверьте заранее, не будет ли смываться краска, чтобы не испортить изделие. Некоторые современные стиральные машины оснащают специальными программами для стирки пуховиков. Это значительно упрощает процесс. Но если у вас такого приложения нет, выбирайте режим "Нежный" или "Ручная стирка". Температура не выше 30 градусов. Не забудьте включить двойное полоскание, чтобы вымыть все моющие средства. Нельзя стирать два пуховика в стиральной машине одновременно. Они либо плохо отчистятся, либо испортятся. Как стирать большой пуховик в стиральной машине? Добавьте к нему любое полотенце, которое не линяет и верхняя одежда не будет "раздуваться" в процессе. Чем стирать пуховик в машине-автомате? Можно использовать только жидкие синтетические моющие средства.

А если вы все еще не понимаете, как правильно стирать пуховик в стиральной машине, видео процесса вам в этом поможет:

Как сушить пуховик после стирки

Теперь вы знаете, как стирать пуховик, чтобы не сбился пух. Но верхнюю одежду нужно еще и правильно сушить: