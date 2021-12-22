Як прати пуховик, щоб не збився пух

Саме пуховик — найпопулярніший верхній одяг в зимовий період. Сьогодні виробники використовують різні наповнювачі: від натурального пір’я та пуху до синтетичних матеріалів. Як прати пуховик в пральній машині — це запитання цікавить багатьох українців. І ТСН.ua допоможе вам розібратися.
Як прати пуховик з пуху і пір’я: видалення плям
Для початку потрібно ретельно оглянути верхній одяг. Можливо вам не доведеться прати пуховик в пральній машині, а вистачить лише очищення вручну. Невеликі плями можна легко видалити за допомогою правильно підібраного мийного засобу. Але для початку, протестуйте його на непомітній ділянці пуховика.
- Якщо плям немає, пуховик можна очистити звичайною губкою, яку потрібно змочити в воді з милом.
- З жирною плямою справляються за допомогою бензину. Змочіть в ньому ватний тампон і нанесіть тільки на місця з забрудненням. Потім насипте зверху сіль, тальк або крохмаль. Протріть пляму, а залишки струсіть. Процедуру потрібно повторювати, поки пляма не зникне.
- Плями різного походження відчистить універсальний мийний засіб. В склянку води потрібно додати дві чайні ложки засобу і стільки ж нашатирного спирту. Збийте до утворення піни та нанесіть на пуховик. Зачекайте 5 хвилин, а потім витріть губкою.
- Якщо в матеріал пуховика вже в’їлася пляма, можете спробувати її знебарвити (але цей спосіб не підходить для яскравого верхнього одягу). Потрібно змішати перекис водню та нашатирний спирт у співвідношенні 1:1, а потім протерти забруднені місця.
Як прати пуховик у пральній машині: основні правила
Перш за все, потрібно підготувати верхній одяг до прання:
- перевірте кишені та витягніть все зайве: забутий льодяник або серветка можуть зіпсувати пуховик;
- якщо на манжетах або комірі є хутро, його краще зняти: зазвичай виробники прикріплюють хутряний декор за допомогою ґудзиків чи замків;
- якщо хутро не знімається, значить пуховик не можна прати в пральній машині: в цьому випадку підійде лише хімчистка;
- обов’язково перевірте, чи застебнуті всі кишені і блискавки, щоб не зіпсувати одяг.
Тепер можна приступити до самого прання. Як прати пуховик у пральній машині? Тут вам допоможуть наступні правила:
- В барабан з верхнім одягом рекомендовано помістити кілька тенісних м’ячиків (3-4 штуки). Вони допоможуть краще випрати внутрішній наповнювач і не дадуть пуху збитися. В магазинах також продаються спеціальні м’ячики для прання таких виробів. Як прати пуховик в пральній машині з м’ячиками? Тут немає особливих правил. Головне перевірте зарання, чи з них не буде змиватися фарба, щоб не зіпсувати виріб.
- Деякі сучасні пральні машини оснащують спеціальними програмами для прання пуховиків. Це значно спрощує процес. Але якщо у вас такої програми немає, вибирайте режим “Делікатний” чи “Ручне прання”. Температура не вище 30 градусів.
- Не забудьте увімкнути подвійне полоскання, щоб вимити всі мийні засоби.
- Не можна прати два пуховики у пральній машині одночасно. Вони або погано відчистяться, або зіпсуються.
- Як прати великий пуховик в пральній машині? Додайте до нього будь-який рушник, який не линяє і верхній одяг не буде “роздуватися” в процесі.
- Чим прати пуховик в машині-автомат? Можна застосовувати тільки рідкі синтетичні мийні засоби.
А якщо ви все ще не розумієте, як правильно прати пуховик в пральній машині, відео процесу вам в цьому допоможе:
Як сушити пуховик після прання
Тепер ви знаєте, як прати пуховик, щоб не збився пух. Але верхній одяг потрібно ще й правильно сушити:
- Розправте виріб і розстебніть всі замки. Потім струсніть кілька разів, щоб пух всередині розподілився по всій поверхні.
- Вішати можна тільки на вішалку-плечики. Якщо курка буде знаходитися в вертикальному положенні, з неї стече вся лишня волога.
- Не кладіть пуховик на батарею і не використовуйте фен, в іншому випадку виріб просто зіпсується. Пух стане ламким і не буде утримувати тепло.
- Місце, де буде сушитися пуховик після прання, повинне добре провітрюватися.
- Важливо повністю висушити виріб, щоб не відчувався запах вологи. Інакше пух всередині почне гнити.
- Не рекомендується використовувати програму сушки в пральній машині.