Як прати пуховик, щоб не збився пух

Як прати пуховик, щоб не збився пух

Саме пуховик — найпопулярніший верхній одяг в зимовий період. Сьогодні виробники використовують різні наповнювачі: від натурального пір’я та пуху до синтетичних матеріалів. Як прати пуховик в пральній машині — це запитання цікавить багатьох українців. І ТСН.ua допоможе вам розібратися.

Як прати пуховик з пуху і пір’я: видалення плям

Для початку потрібно ретельно оглянути верхній одяг. Можливо вам не доведеться прати пуховик в пральній машині, а вистачить лише очищення вручну. Невеликі плями можна легко видалити за допомогою правильно підібраного мийного засобу. Але для початку, протестуйте його на непомітній ділянці пуховика.

Якщо плям немає, пуховик можна очистити звичайною губкою, яку потрібно змочити в воді з милом. З жирною плямою справляються за допомогою бензину. Змочіть в ньому ватний тампон і нанесіть тільки на місця з забрудненням. Потім насипте зверху сіль, тальк або крохмаль. Протріть пляму, а залишки струсіть. Процедуру потрібно повторювати, поки пляма не зникне. Плями різного походження відчистить універсальний мийний засіб. В склянку води потрібно додати дві чайні ложки засобу і стільки ж нашатирного спирту. Збийте до утворення піни та нанесіть на пуховик. Зачекайте 5 хвилин, а потім витріть губкою. Якщо в матеріал пуховика вже в’їлася пляма, можете спробувати її знебарвити (але цей спосіб не підходить для яскравого верхнього одягу). Потрібно змішати перекис водню та нашатирний спирт у співвідношенні 1:1, а потім протерти забруднені місця.

Як прати пуховик у пральній машині: основні правила

Як прати пуховик в пральній машині з тенісними м'ячиками? / pixabay.com

Перш за все, потрібно підготувати верхній одяг до прання:

перевірте кишені та витягніть все зайве: забутий льодяник або серветка можуть зіпсувати пуховик;

якщо на манжетах або комірі є хутро, його краще зняти: зазвичай виробники прикріплюють хутряний декор за допомогою ґудзиків чи замків;

якщо хутро не знімається, значить пуховик не можна прати в пральній машині: в цьому випадку підійде лише хімчистка;

обов’язково перевірте, чи застебнуті всі кишені і блискавки, щоб не зіпсувати одяг.

Тепер можна приступити до самого прання. Як прати пуховик у пральній машині? Тут вам допоможуть наступні правила:

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В барабан з верхнім одягом рекомендовано помістити кілька тенісних м’ячиків (3-4 штуки). Вони допоможуть краще випрати внутрішній наповнювач і не дадуть пуху збитися. В магазинах також продаються спеціальні м’ячики для прання таких виробів. Як прати пуховик в пральній машині з м’ячиками? Тут немає особливих правил. Головне перевірте зарання, чи з них не буде змиватися фарба, щоб не зіпсувати виріб. Деякі сучасні пральні машини оснащують спеціальними програмами для прання пуховиків. Це значно спрощує процес. Але якщо у вас такої програми немає, вибирайте режим “Делікатний” чи “Ручне прання”. Температура не вище 30 градусів. Не забудьте увімкнути подвійне полоскання, щоб вимити всі мийні засоби. Не можна прати два пуховики у пральній машині одночасно. Вони або погано відчистяться, або зіпсуються. Як прати великий пуховик в пральній машині? Додайте до нього будь-який рушник, який не линяє і верхній одяг не буде “роздуватися” в процесі. Чим прати пуховик в машині-автомат? Можна застосовувати тільки рідкі синтетичні мийні засоби.

А якщо ви все ще не розумієте, як правильно прати пуховик в пральній машині, відео процесу вам в цьому допоможе:

Як сушити пуховик після прання

Тепер ви знаєте, як прати пуховик, щоб не збився пух. Але верхній одяг потрібно ще й правильно сушити: