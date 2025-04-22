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Россияне пошли в наступление: что происходит на Харьковщине
Все атаки росийских войск на Харьковском направлении были остановлены.
Российские войска не прекращают попыток продвижения в глубь территории Харьковской области, однако все их попытки предусмотрены и обезврежены Силами обороны Украины.
Об этом в комментарии журналистке «Новости.LIVE» заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Он подчеркнул, что наступление уже происходит, как ранее заявляли президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
«Наступление уже идет. Враг постоянно пробует все новые направления, чтобы выбрать приоритетные продвижения. Однако все эти попытки были своевременно обнаружены и уничтожены нашими военными», — подчеркнул он.
По его словам, украинские защитники успешно сдерживают оккупантов, уничтожая их на всех подходах к Харьковщине.
Напомним, по словам полковника запаса ВСУ, летчика-инструктора и военного эксперта Романа Свитана, к 9 мая россияне, вероятно, активизируют наступательные действия сразу на трех направлениях.