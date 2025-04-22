Росіяни пішли в наступ: що відбувається на Харківщині

Українські сили стримують російських окупантів на Харківщині / © ТСН.ua

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Російські війська не припиняють спроб просування вглиб території Харківської області, однак усі їхні намагання передбачені та знешкоджені Силами оборони України.

Про це в коментарі журналістці «Новини.LIVE» заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він підкреслив, що наступ вже триває, як раніше заявляли президент України Володимир Зеленський та головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

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«Наступ вже йде. Ворог постійно випробовує всі нові напрямки, щоб обрати пріоритетні для просування. Проте всі ці спроби були вчасно виявлені і знищені нашими військовими», — наголосив він.

За його словами, українські захисники успішно стримують окупантів, знищуючи їх на всіх підходах до Харківщини.

Нагадаємо, за словами полковника запасу ЗСУ, льотчика-інструктора і військового експерта Романа Світана, до 9 травня росіяни, ймовірно, активізують наступальні дії одразу на трьох напрямках.