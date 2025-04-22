ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Росіяни вдарили по житловому кварталу Запоріжжя

Росіяни вдарили по житловому кварталу Запоріжжя

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
24
Час на прочитання
1 хв
Росіяни вдарили по житловому кварталу Запоріжжя

Росіяни вгатили по Запоріжжю: що відомо про наслідки (оновлено)

В одному з районів міста виникла пожежа.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк

Росіяни вдень 22 квітня вгатили по Запоріжжю. Ймовірно, не минулося без постраждалих.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

“Бригади медиків прямують на місце. Попередньо, є потерпілі”, — зазначив Федоров.

Стало відомо, що двоє людей поранені. Постраждалих доправляють до лікарні.

Раніше у поліції повідомили, чи дійсно Росія вперше атакувала Запоріжжя FPV-дронами.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie