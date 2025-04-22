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- Війна
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Росіяни вгатили по Запоріжжю: що відомо про наслідки (оновлено)
В одному з районів міста виникла пожежа.
Росіяни вдень 22 квітня вгатили по Запоріжжю. Ймовірно, не минулося без постраждалих.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
“Бригади медиків прямують на місце. Попередньо, є потерпілі”, — зазначив Федоров.
Стало відомо, що двоє людей поранені. Постраждалих доправляють до лікарні.
Раніше у поліції повідомили, чи дійсно Росія вперше атакувала Запоріжжя FPV-дронами.