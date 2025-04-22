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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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У Рівному помер студент, якого вдарило струмом у гуртожитку: що відомо

Хлопець, ймовірно, отримав удар струмом у своїй кімнаті в гуртожитку рівненського фахового коледжу НУБіП, коли він вішав мокрий рушник на батарею.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Хлопець понад пʼять місяців боровся за життя

Хлопець понад пʼять місяців боровся за життя / Фото: itvmg.com

У Рівному помер 19-річний студент, який понад пʼять місяців боровся за життя після удару струмом.

Про це повідомляє ITV media group.

У п’ятницю, 20 квітня, близько шостої ранку, матері 19-річного студента повідомили, що її син помер після понад п’яти місяців боротьби за життя.

Хлопець, ймовірно, отримав удар струмом у своїй кімнаті у гуртожитку рівненського фахового коледжу НУБіП. Це сталося, коли він вішав мокрий рушник на батарею. Після інциденту студент перебував у комі, пізніше його стан залишався тяжким: він не міг говорити та пересувався лише на візку.

Внутрішнє розслідування, яке провів коледж, не виявило порушень, і в акті було зазначено, що винних у трагедії немає.

Нагадаємо, у Києві 18 березня помер 12-річний хлопець Назар, якого вдарило струмом на даху електрички.

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