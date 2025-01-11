Вбило струмом: в Одеській області підліток виліз на вагон потяга

У Подільському районі Одеської області трагічно загинув 12-річний хлопчик, якого вразило електричним струмом на залізничній станції.

Про це повідомила поліція Одещини.



Інцидент стався в суботу, 11 січня, близько 20:00.

Попередньо встановлено, що підліток піднявся на вагон вантажного потяга, де його вразив струм.

Також читайте У Рівному жінка поскаржилась на сусіда до поліції, бо той облив свяченою водою її двері

Незважаючи на зусилля медиків, хлопчик помер в автомобілі швидкої допомоги на шляху до лікарні.

Наразі правоохоронці проводять розслідування для встановлення всіх обставин трагедії та надання правової кваліфікації цьому випадку.

"Вкотре наголошуємо, що залізничні станції та потяги знаходяться під високовольтними лініями, які є небезпечними не лише при торканні, а й на відстані. Закликаємо дорослих контролювати дозвілля дітей та постійно нагадувати їм основні правила безпечної поведінки", — наголосили правоохоронці.

Нагадаємо, в Одесі 29-річний чоловік ошукав шістьох людей, обіцяючи організувати відпочинок за кордоном, отримавши гроші та зникнув. Загальна сума збитків — близько 40 тисяч гривень.

Читайте також: