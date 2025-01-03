Жінка вбила чоловіка під час новорічного застілля в Харкові

У ніч з 31 грудня 2024 року на 1 січня 2025 року в Харкові під час святкування Нового року відбулося вбивство.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

51-річній жінці повідомлено про підозру в умисному вбивстві чоловіка. За даними слідства, під час застілля між подружжям виник конфлікт, який закінчився фатально. Жінка схопила кухонний ніж і завдала 34-річному чоловіку кілька ударів у шию та голову.

"За викликом на місце події прибули медики і госпіталізували 34-річного потерпілого, однак врятувати його життя не вдалось — за декілька годин чоловік помер у лікарні", - йдеться в повідомленні.

Наразі триває досудове розслідування, вирішується питання про запобіжний захід для підозрюваної.

Нагадаємо, в Яготині правоохоронці затримали 48-річного чоловіка, якого підозрюють у завдаванні смертельного ножового поранення сусіду з інвалідністю.

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