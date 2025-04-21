ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
505
Час на прочитання
1 хв

На Волині дитину вразило струмом на вагоні

Хлопчик заради розваги заліз наверх та зазнав удару електрострумом.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Рятувальники дістали хлопця

Рятувальники дістали хлопця / © ДСНС

На Волині на залізничній станції хлопчика вразило струмом, коли він заліз на вагон-цистерну.

Про випадок повідомили у ДСНС.

Працівники залізниці знеструмили лінії, а рятувальники зняли постраждалого з вагона й передали медикам.

Після інциденту дитина була притомною.

Нагадаємо, у Подільському районі Одеської області трагічно загинув 12-річний хлопчик, якого вдарило електричним струмом на залізничній станції.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
505
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie