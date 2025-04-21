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На Волині дитину вразило струмом на вагоні
Хлопчик заради розваги заліз наверх та зазнав удару електрострумом.
На Волині на залізничній станції хлопчика вразило струмом, коли він заліз на вагон-цистерну.
Про випадок повідомили у ДСНС.
Працівники залізниці знеструмили лінії, а рятувальники зняли постраждалого з вагона й передали медикам.
Після інциденту дитина була притомною.
Нагадаємо, у Подільському районі Одеської області трагічно загинув 12-річний хлопчик, якого вдарило електричним струмом на залізничній станції.