Чи підвищуватиметься надалі пенсійний вік для українців: відповідь демографа

Пенсіонер / © Pexels

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Якщо процес старіння українців триватиме, то пенсійний вік потрохи підвищуватиметься. Але в нас зараз вік виходу на пенсію пов'язується зі страховим стажем.

Про це в інтерв’ю “РБК-Україна” сказав доктор економічних наук, заступник директора Інституту демографії та проблем якості життя НАН України Олександр Гладун.

Так, щоб мати право на пенсію в 60 років цього року треба мати 32 роки страхового стажу, а 2028 року треба буде відпрацювати вже 35 років. Але від 2028 року, якщо людина матиме 40 років страхового стажу, вона зможе вийти на пенсію незалежно від віку.

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"Тому межа пенсійного віку — умовна. Якщо раніше людину в 60 років могли звільнити, то зараз це не дуже практикується. І самі українці не поспішають звільнятись, бо у нас можна і працювати, і отримувати пенсію. Наприклад, у Німеччині система цього не дозволяє — можна отримати виплату тільки з одного джерела", — пояснив демограф.

Крім цього, у нас пенсіонери погоджуються працювати на менш оплачуваних місцях, куди не дуже хоче йти молодь. Тому старіння хоча й дає навантаження на пенсійну систему, водночас позитивно впливає на ринок праці, бо старші люди заповнюють не надто популярні вакансії.

Раніше Гладун зауважив, що наразі неможливо точно вирахувати, як війна вплинула на середню тривалість життя українців. Однак оцінюється, що тривалість життя жінок в Україні могла скоротитися на 3-5 років.