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- Укрaїнa
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Як через війну змінилась тривалість життя українців: розповів демограф
Війна і коронавірус разом скоротили життя українців. Що відомо про ці зміни — в оцінці демографа.
Наразі неможливо точно вирахувати, як війна вплинула на середню тривалість життя українців. Однак оцінюється, що тривалість життя жінок в Україні могла скоротитися на 3-5 років.
Про це доктор економічних наук, заступник директора Інституту демографії та проблем якості життя НАН України Олександр Гладун розповів у інтерв’ю «РБК-Україна».
«Наші прогнози показують, що зараз чоловіки живуть в середньому 60 років. Зниження тривалості їхнього життя — природний процес під час війни, бо на фронті в основному гинуть чоловіки», — сказав Гладун.
Він поінформував, що до пандемії коронавірусу 2019 року українські чоловіки в середньому жили 67 років. Це на 15-17 років менше, ніж у країнах Євросоюзу. А середня тривалість життя українок тоді була 77 років — на 10 років менше, ніж у Західній Європі.
«Ковід зменшив середній вік українців на рік-півтора. А через війну тривалість життя українок могла скоротитись ще на 3-5 років«, — сказав експерт.
Він пояснив, що фахівці на сьогодні не мають необхідної демографічної інформації, тому не можуть точно вирахувати тривалість життя українців.
«Державна служба статистики, відповідно до законів, ухвалених в 2022 році, не оприлюднює інформацію про померлих. Міністерство юстиції України надає загальні дані про народжуваність і смертність, але цього нам недостатньо, щоб точно вирахувати тривалість життя», — розповів Гладун.
До слова, раніше Гладун розповів, що для покращення демографічної ситуації Україні кожна жінка має народжувати по дві дитини.