Рубен Енахе / © Getty Images

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Щоб вшанувати жертву Ісуса Христа, християни часто утримуються від м’яса та беруть участь у молитвах. Але в деяких куточках світу віряни по-справжньому виходять за межі дозволеного під час Страсного тижня — як цей чоловік, який добровільно прибив себе до хреста 36-й раз.

Як пише LADbible, починаючи від 1986 року, Рубен Енахе розпинався три десятки разів у рамках відтворення обрядів Великого посту Сан-Педро-Кутуд у Пампанзі, Філіппіни.

П’ятисантиметрові цвяхи, простерилізовані в спирті, забивали в його руки і ноги, а кінцівки прив’язували до величезного дерев’яного хреста, на який його насаджували мотузками і тканиною.

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Попри те, що раніше він заявляв, що став «занадто старим» для свого щорічного дійства, 64-річний чоловік знову виконав ритуал цього року в задушливій спеці в Кутуді, разом із десятьма іншими чоловіками.

На кадрах, що шокують, видно, як Рубена оточують інші віддані послідовники, прикріплені до важких дерев’яних хрестів, які вони витягли на гору, а на голові у кожного з них — колючий вінець із гілок.

Розп’яття людей на Філіппінах / © Getty Images

Раніше Рубен розповідав, що почав брати участь після того, як у віці 25 років опинився на межі життя і смерті, коли ледве уникнув зустрічі зі своїм Творцем після падіння з триповерхового будинку. Він сказав, що тепер приносить «жертву», щоб «подякувати Богові» за те, що він дозволив йому уникнути передчасної смерті.

Як повідомляється, Рубен також продовжив ритуал розп’яття після того, як його близькі — зокрема, числі дочка і дружина — дивом одужали від важких хвороб, а його столярний бізнес також пережив бум.

Натовпи місцевих жителів і туристів зібралися, щоб подивитися на ритуал, який, за словами Рубена, спочатку був «дуже болісним».

«Перші п’ять секунд було дуже боляче», — сказав він, передає Daily Mail. «З часом, коли кров стікає, біль притупляється, і я можу залишатися на хресті довше».

Рубен Енахе / © Getty Images

Один із глядачів, турист Ровен Бірд, описав подію як «прекрасне, але сумне видовище», але він вважає, що подорож того варта.

Він розповів ABS-CBN News: «Це стає все більшим захопленням для іноземців тут, на Філіппінах. Це така важлива подія сьогодні. Це просто спричиняє цікавість. Це дуже зворушливо, це дуже драматично. Це прекрасна і водночас сумна річ, яку можна спостерігати. Варто подорожувати аж до Європи та Америки, щоб приїхати сюди, на Філіппіни, і подивитися на це».

Нагадаємо, відкриття NASA може вказувати на точну дату розп’яття Ісуса Христа.