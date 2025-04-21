Мужчину распяли к Пасхе 36 раз — фото

Рубен Энахе / © Getty Images

Реклама

Чтобы почтить жертву Иисуса Христа, христиане часто воздерживаются от мяса и участвуют в молитвах. Но в некоторых уголках мира верующие по-настоящему выходят за пределы дозволенного во время Страстной недели — как этот мужчина, добровольно прибивший себя к кресту в 36-й раз.

Как пишет LADbible, начиная с 1986 года, Рубен Энахе распинался три десятка раз в рамках воспроизведения обрядов Великого поста Сан-Педро-Кутуд в Пампанге, Филиппины.

Пятисантиметровые гвозди, простерилизованные в спирте, забивали в его руки и ноги, а конечности привязывали к огромному деревянному кресту, на который его насаживали веревками и тканью.

Реклама

Несмотря на то, что ранее он заявлял, что стал «слишком старым» для своего ежегодного мероприятия, 64-летний мужчина снова исполнил ритуал в этом году в удушающей жаре в Кутуде, вместе с десятью другими мужчинами.

На шокирующих кадрах видно, как Рубена окружают другие преданные последователи, прикрепленные к тяжелым деревянным крестам, которые они вытащили на гору, а на голове у каждого из них — колючий венец из веток.

Распятие людей на Филиппинах / © Getty Images

Ранее Рубен рассказывал, что принял участие после того, как в возрасте 25 лет оказался на грани жизни и смерти, когда едва избежал встречи со своим Создателем после падения из трехэтажного дома. Он сказал, что теперь приносит «жертву», чтобы «благодарить Бога» за то, что он позволил ему избежать преждевременной смерти.

Как сообщается, Рубен также продолжил ритуал распятия после того, как его близкие — в том числе дочь и жена — чудом поправились от тяжелых болезней, а его столярный бизнес также пережил бум.

Толпы местных жителей и туристов собрались, чтобы посмотреть на ритуал, который, по словам Рубена, поначалу был «очень болезненным».

«Первые пять секунд было очень больно», — сказал он, передает Daily Mail. «Со временем, когда кровь стекает, боль притупляется, и я могу оставаться на кресте подольше».

Рубен Энахе / © Getty Images

Один из зрителей, турист Роуен Бирд, описал событие как «прекрасное, но грустное зрелище», но он считает, что путешествие того стоит.

Он рассказал ABS-CBN News: «Это становится все большим увлечением для иностранцев здесь, на Филиппинах. Это такое важное событие сегодня. Это просто вызывает любопытство. Это очень трогательно, очень драматично. Это прекрасная и одновременно грустная вещь, которую можно наблюдать. Стоит путешествовать в Европу и Америку, чтобы приехать сюда, на Филиппины, и посмотреть на это».

Напомним, открытие NASA может указывать на точную дату распятия Иисуса Христа.