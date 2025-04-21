Водители, осторожно: эти аксессуары в авто могут стоить жизни

Советы водителям / © Pixabay

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Автомобилисты часто настраивают водительское место под собственные предпочтения, добавляя различные удобства. В ход идут чехлы, подголовники, держатели для смартфонов, ароматизаторы.

Об этом рассказал сотрудник патрульной полиции рассказал SUV News.

По его словам, есть несколько таких вещей, которых стоит как можно быстрее избавиться.

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Опасные аксессуары в авто

Заглушки ремней безопасности — один из самых опасных лайфхаков, которым водители пытаются выключить сигнализацию непристегнутого ремня. Это не просто нарушение ПДД, а прямой риск для жизни в случае аварии.

Шторки на лобовом или передних окнах — формально это не считается тонировкой, но они могут значительно ухудшать видимость, особенно в условиях плохой освещенности.

Подвески на зеркале заднего вида — игрушки, ароматизаторы или сувенирная мелочь на зеркале могут закрывать поле зрения, мешая быстро реагировать на ситуацию на дороге.

Пластиковые фигурки или «собачки», двигающиеся на приборной панели — выглядят мыло, но отвлекают внимание водителя и часто накапливают пыль, дополнительно портящую обзор.

Недорогие алкотестеры — приборы, купленные с рук или без сертификации, нередко показывают неточные результаты, из-за чего водитель может ошибочно решить, что уже «трезв».

Полицейские подчеркивают: не все аксессуары в машине — это зло. Некоторые из них действительно могут быть полезны, но только при условии, что они качественные, сертифицированные и не влияют на безопасность или концентрацию водителя.

Напомним, ранее мы писали о том, почему перед долгими поездками обязательно нужно съедать лимон.