Яка зараз демографічна ситуація в Україні: експерт дав невтішну оцінку

Демографія в Україні під час війни / © ТСН.ua

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Демографічна ситуація в Україні зараз погана, але під час війни вона не може бути доброю, оскільки скорочується народжуваність і підвищується смертність.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів доктор економічних наук, заступник директора Інституту демографії та проблем якості життя НАН України Олександр Гладун.

А ще на демографію, за словами Гладуна, впливають шалені міграційні потоки — як всередині країни, так і за кордон.

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«За нашою оцінкою, на початок 2022-го в кордонах України 1991 року було 42 мільйони осіб. На початок 2025-го — десь 34 мільйони. Це включаючи Крим, ОРДЛО і захоплені території. Зараз ми розпочали роботу з нових підрахунків і невдовзі скоригуємо оцінки», — зазначив він.

Нагадаємо, як йдеться у статті The Washington Post, до кінця століття в Україні може залишитися лише 15 мільйонів людей.