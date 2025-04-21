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- Укрaїнa
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Яка зараз демографічна ситуація в Україні: експерт дав невтішну оцінку
На початок 2022-го в кордонах України 1991 року було 42 мільйони осіб, а на початок 2025-го — десь 34 мільйони, це включаючи Крим, ОРДЛО і захоплені території.
Демографічна ситуація в Україні зараз погана, але під час війни вона не може бути доброю, оскільки скорочується народжуваність і підвищується смертність.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів доктор економічних наук, заступник директора Інституту демографії та проблем якості життя НАН України Олександр Гладун.
А ще на демографію, за словами Гладуна, впливають шалені міграційні потоки — як всередині країни, так і за кордон.
«За нашою оцінкою, на початок 2022-го в кордонах України 1991 року було 42 мільйони осіб. На початок 2025-го — десь 34 мільйони. Це включаючи Крим, ОРДЛО і захоплені території. Зараз ми розпочали роботу з нових підрахунків і невдовзі скоригуємо оцінки», — зазначив він.
Нагадаємо, як йдеться у статті The Washington Post, до кінця століття в Україні може залишитися лише 15 мільйонів людей.