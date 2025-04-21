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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
104
Час на прочитання
1 хв

У Кам'янському сталася стрілянина з автомата: що відомо

Нападника затримали.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Стрілянина у Кам'янському

Стрілянина у Кам'янському

У неділю, 20 квітня, у житловому подвірʼї Кам’янського сталася стрілянина з автомата. Попередньо, стрілок був напідпитку.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Зазначається, що нападник виявився військовим. На кадрах видно, що інший чоловік почав тікати, а поруч з ним була дитина. Поліція прибула на місце події й затримала стрілка.

Раніше нетверезий пацієнт відкрив вогонь у лікарні.

Дата публікації
Кількість переглядів
104
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