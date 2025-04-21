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- Війна
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У Кам'янському сталася стрілянина з автомата: що відомо
Нападника затримали.
У неділю, 20 квітня, у житловому подвірʼї Кам’янського сталася стрілянина з автомата. Попередньо, стрілок був напідпитку.
Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.
Зазначається, що нападник виявився військовим. На кадрах видно, що інший чоловік почав тікати, а поруч з ним була дитина. Поліція прибула на місце події й затримала стрілка.
Раніше нетверезий пацієнт відкрив вогонь у лікарні.