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В Каменском произошла стрельба из автомата: что известно
Нападавшего задержали.
В воскресенье, 20 апреля, в жилом дворе Каменского произошла стрельба из автомата. Предварительно, стрелок был под хмельком.
Об этом сообщают местные телеграммы-каналы.
Отмечается, что нападавший оказался военным. На кадрах видно, что другой мужчина начал убегать, а рядом с ним был ребенок. Полиция прибыла на место происшествия и задержала стрелку.
Ранее нетрезвый пациент открыл огонь в больнице.