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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
893
Время на прочтение
1 мин

В Каменском произошла стрельба из автомата: что известно

Нападавшего задержали.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Стрельба в Каменском

Стрельба в Каменском

В воскресенье, 20 апреля, в жилом дворе Каменского произошла стрельба из автомата. Предварительно, стрелок был под хмельком.

Об этом сообщают местные телеграммы-каналы.

Отмечается, что нападавший оказался военным. На кадрах видно, что другой мужчина начал убегать, а рядом с ним был ребенок. Полиция прибыла на место происшествия и задержала стрелку.

Ранее нетрезвый пациент открыл огонь в больнице.

Дата публикации
Количество просмотров
893
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