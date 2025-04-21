В Каменском произошла стрельба из автомата: что известно

Стрельба в Каменском

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В воскресенье, 20 апреля, в жилом дворе Каменского произошла стрельба из автомата. Предварительно, стрелок был под хмельком.

Об этом сообщают местные телеграммы-каналы.

Отмечается, что нападавший оказался военным. На кадрах видно, что другой мужчина начал убегать, а рядом с ним был ребенок. Полиция прибыла на место происшествия и задержала стрелку.

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Ранее нетрезвый пациент открыл огонь в больнице.