Скільки років в середньому живуть українці: демограф відповів

Експерт розповів про тривалість життя в Україні

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В Україні середня тривалість життя змінилась. Це сталось через коронавірус та війну.

Про це у коментарі ТСН.ua розповів заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та проблем якості життя НАНУ Олександр Гладун.

Демограф зауважив, що перед пандемією коронавірусу тривалість життя чоловіків в Україні була біля 67 років, а у жінок на 10 років більше — 77.

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«Дуже суттєво, десь роки на два, тривалість життя українців знизилася у 2021 році. Тоді коронавірус вийшов на друге місце, після серцево-судинних захворювань, як причина смертності. Того року в Україні від коронавірусу померло людей більше, ніж від онкологічних захворювань», — пояснив Гладун.

Демограф зазначив, що зараз складно порахувати тривалість життя українців.

«Під час війни оцінити тривалість життя українців дуже важко. Але можу сказати, що тривалість життя точно зменшилася на декілька років. У жінок це зниження менше, а у чоловіків — років на 5, вони гинуть на фронті. Щоб нормально визначити цей показник, треба знати статево-вікову структуру померлих, якої ми зараз достеменно не знаємо», — сказав Олександр Гладун.

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Дата публікації 07:31, 05.06.24 Кількість переглядів 1350 Суспільний тиск та "податок на бездітність": як побороти демографічну кризу в Україні