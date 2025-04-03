Сколько лет в среднем живут украинцы: демограф ответил

Эксперт рассказал о продолжительности жизни в Украине

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В Украине средняя продолжительность жизни изменилась. Это произошло из-за коронавируса и войны.

Об этом в комментарии рассказал заместитель директора по научной работе Института демографии и проблем качества жизни НАНУ Александр Гладун.

Демограф отметил, что перед пандемией коронавируса продолжительность жизни мужчин в Украине была около 67 лет, а у женщин на 10 лет больше — 77.

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«Очень существенно, где-то года на два, продолжительность жизни украинцев снизилась в 2021 году. Тогда коронавирус вышел на второе место, после сердечно-сосудистых заболеваний, как причина смертности. В том году в Украине от коронавируса умерло людей больше, чем от онкологических заболеваний», — пояснил Гладун.

Демограф отметил, что сейчас сложно посчитать продолжительность жизни украинцев.

«Во время войны оценить продолжительность жизни украинцев очень трудно. Но могу сказать, что продолжительность жизни точно уменьшилась на несколько лет. У женщин это снижение меньше, а у мужчин — лет на 5, они погибают на фронте. Чтобы нормально определить этот показатель, надо знать половозрастную структуру умерших, которой мы сейчас точно не знаем», — сказал Александр Гладун.

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