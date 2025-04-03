Германия осудила одно из решений Трампа: детали

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Германия осуждает решение президента США Дональда Трампа ввести масштабные тарифы. В окажет негативное влияние на мировую экономику.

Об этом сообщает The Guardian .

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что решение Трампа "в корне ошибочно" и подрывает свободную торговлю во всем мире. По его словам, предупредил, что все страны "пострадают от этих необдуманных решений".

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Шольц подчеркнул, что это "атака на торговую систему, которая создала процветание по всему миру, что само по себе является американским достижением".

Напомним, новые тарифы США от президента Дональда Трампа повлекли за собой резкую реакцию в мире. Трамп объяснил эти меры необходимостью "восстановления баланса в мировой торговле" и достижения "долгосрочного процветания Америки". Впрочем, рынки восприняли их как угрозу глобальному экономическому росту.

Дата публикации 09:07, 02.04.25 Количество просмотров 104 Заседание НАТО в Брюсселе 2 апреля: обеспечение "прочного мира" в Украине