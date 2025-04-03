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Німеччина засудила одне з рішень Трампа: деталі
Рішення Трампа "докорінно хибне", наголошує Шольц.
Німеччина засуджує рішення президента США Дональда Трампа запровадити масштабні тарифи. У матиме негативний вплив на світову економіку.
Про це повідомляє The Guardian.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що рішення Трампа "докорінно хибне" і підриває вільну торгівлю в усьому світі. З його слів, попередив, що всі країни "постраждають від цих непродуманих рішень".
Шольц підкреслив, що це "атака на торговельну систему, яка створила процвітання в усьому світі, що саме по собі є американським досягненням".
Нагадаємо, нові тарифи США від президента Дональда Трампа спричинили різку реакцію в світі. Трамп пояснив ці заходи необхідністю “відновлення балансу у світовій торгівлі” та досягнення “довгострокового процвітання Америки”. Втім, ринки сприйняли їх як загрозу глобальному економічному зростанню.