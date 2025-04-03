Німеччина засудила одне з рішень Трампа: деталі

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Німеччина засуджує рішення президента США Дональда Трампа запровадити масштабні тарифи. У матиме негативний вплив на світову економіку.

Про це повідомляє The Guardian.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що рішення Трампа "докорінно хибне" і підриває вільну торгівлю в усьому світі. З його слів, попередив, що всі країни "постраждають від цих непродуманих рішень".

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Шольц підкреслив, що це "атака на торговельну систему, яка створила процвітання в усьому світі, що саме по собі є американським досягненням".

Нагадаємо, нові тарифи США від президента Дональда Трампа спричинили різку реакцію в світі. Трамп пояснив ці заходи необхідністю “відновлення балансу у світовій торгівлі” та досягнення “довгострокового процвітання Америки”. Втім, ринки сприйняли їх як загрозу глобальному економічному зростанню.

Дата публікації 09:07, 02.04.25 Кількість переглядів 104 Засідання НАТО в Брюсселі 2 квітня: забезпечення "міцного миру" в Україні