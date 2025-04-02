Вступ України до ЄС: Литва зробила потужну заяву про терміни

Прапор ЄС. / © Associated Press

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Україна може приєднатися до Європейського Союзу раніше, ніж 2030-го. Натомість 2030 року – "це крайній термін".

Таку думку висловив очільник МЗС Литви Кястутіс Будріс "РБК-Україна".

"Ми маємо встановити цей крайній термін і відраховувати дедлайни для всіх інших важливих рішень, які треба буде ухвалити", – сказав він.

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Однак Будріс вірить у те, що Україна може вступити до ЄС і швидше.

"Ми віримо, що ви зможете зробити це до 2030 року. Ось чому ми так віддані цьому, тому що ви надихаєте нас своєю відданістю та мотивацією", – наголосив дипломат.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про готовність Києва відкрити перший кластер переговорів про вступ до Євросоюзу.

Дата публікації 09:07, 02.04.25 Кількість переглядів 13 Засідання НАТО в Брюсселі 2 квітня: забезпечення "міцного миру" в Україні