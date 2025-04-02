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Вступ України до ЄС: Литва зробила потужну заяву про терміни
Україна може вступити до ЄС і швидше, а не 2023-го.
Україна може приєднатися до Європейського Союзу раніше, ніж 2030-го. Натомість 2030 року – "це крайній термін".
Таку думку висловив очільник МЗС Литви Кястутіс Будріс "РБК-Україна".
"Ми маємо встановити цей крайній термін і відраховувати дедлайни для всіх інших важливих рішень, які треба буде ухвалити", – сказав він.
Однак Будріс вірить у те, що Україна може вступити до ЄС і швидше.
"Ми віримо, що ви зможете зробити це до 2030 року. Ось чому ми так віддані цьому, тому що ви надихаєте нас своєю відданістю та мотивацією", – наголосив дипломат.
Нагадаємо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про готовність Києва відкрити перший кластер переговорів про вступ до Євросоюзу.