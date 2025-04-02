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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Представник Путіна поїде до Вашингтона: деталі

Для цього візиту з Дмитрієва тимчасово зняли санкції.

Автор публікації
Олена Капнік Олена Капнік
Володимир Путін.

Володимир Путін.

Очільник Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв цього тижня відвідає Вашингтон, де зустрінеться з представником президента США Дональда Трампа.

Про це сам політик країни-агресорки повідомив у Мережі.

Спочатку у ЗМІ з’явилася інформація про ймовірний візит російського політика до Штатів. Дмитрієв, коментуючи це, відповів: “Можливо”.

“Опір діалогу між США і Росією існує через вкорінені інтереси та старі наративи. Але що, якщо поліпшення відносин — це саме те, що потрібно миру для довгострокової глобальної безпеки і світу?”, - висловився він.

Зауважимо, що для цього візиту з Дмитрієва тимчасово зняли санкції. Якщо політик таки полетить до Вашингтона, то це стане першим візитом до США високопоставленого чиновника РФ після широкомасштабного вторгнення до України.

Як повідомлялося, в Кремлі після погроз президента США Дональда Трампа зробили заяву про мир в Україні. У Москві заявили, що агресорка Росія та Штати працюють над ідеями можливого закінчення війни в Україні.

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