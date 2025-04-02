Масований удар дронів по Харкову: що відомо про потерпілих

Атака армії РФ на Харків вночі проти 2 квітня. / © Патрульна поліція Харківської області

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Вночі проти 2 березня у Харкові пролунало понад десять вибухів. Постраждали місцеві мешканці, серед них — 9-місячний та 7-річний хлопчики та 16-річна дівчина.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Харківської області.

Зазначається, що російські військові обстріляли один із районів Харкова. Унаслідок атаки загорілися дві промислові будівлі, пошкоджено приватні житлові будинки. Восьмеро потерпілих, серед яких діти, зазнали гострої реакції на стрес, їм надали допомогу на місці події.

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Поліція допомагає постраждалим і документує злочин проти мирного населення.

Удар по Харкову вночі 2 квітня. / © Патрульна поліція Харківської області

Як повідомлялося, внаслідок нічного обстрілу Запоріжжя загинула одна людина. Ще двоє людей отримали поранення в результаті атаки дрона на автівку.

Дата публікації 20:02, 31.03.25 Кількість переглядів 14 Двом генералам РФ висунуто підозри щодо атаки на Чернігівський драмтеатр