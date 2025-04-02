Яке сьогодні, 2 квітня, свято / © ТСН.ua

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2 квітня 2025 року — середа. 1134-й день війни в Україні.

Пам’ятні дати 2 квітня

Календар важливих подій в Україні та світі за 2 квітня:

1513 рік — іспанський мореплавець Хуан Понсе де Леон, шукаючи міфічне "джерело вічної молодості", прибув до берегів Флориди поблизу сучасного Сент-Августина і проголосив цей півострів територією Іспанії;

1657 рік — після смерті імператора Священної Римської імперії Фердинанда III, розпочалися перемовини щодо визначення нового правителя;

1792 рік — Конгрес США ухвалив закон про карбування національної валюти: один долар прирівняли до 100 центів, а його срібний еквівалент становив 24,1 грама чистого металу;

1800 рік — у віденському Бурґтеатрі відбулася прем’єра Першої симфонії Людвіга ван Бетховена;

1905 рік — офіційно відкрили Симплонський тунель завдовжки 20 кілометрів, що з’єднав Швейцарію та Італію через Альпи;

1912 рік — лайнер "Титанік" здійснив перший вихід у море для перевірки технічного стану, успішно пройшовши випробування;

1918 рік — в Шостці розпочалося повстання проти більшовицької влади;

1958 рік — в місті Вічита-Фолс (Техас) зафіксували торнадо зі швидкістю вітру 450 км/год;

1967 рік — на день народження Ганса Крістіана Андерсена, започаткували Міжнародний день дитячої книги;

1968 рік — мешканці єгипетського району Зейтун поблизу Каїра стали свідками небесного явлення Діви Марії над коптським храмом;

1968 рік — вийшов культовий науково-фантастичний фільм Стенлі Кубрика "Космічна одіссея 2001";

1978 рік — на телеканалі CBS стартував серіал "Даллас", його початковий задум як 5-серійного фільму трансформувався у масштабну сагу, що тривала 13 років;

1982 рік — аргентинські війська висадилися на Фолклендських островах, що стало початком Фолклендської війни;

1989 рік — Центральний комітет Палестинської національної ради обрав Ясіра Арафата Президентом самопроголошеної Палестинської держави;

1996 рік — Борис Єльцин та Олександр Лукашенко підписали угоду про створення союзної держави;

2007 рік — Президент України Віктор Ющенко підписав указ про розпуск Верховної Ради України відповідно до статті 90 Конституції.

Яке сьогодні свято в Україні і світі

2 квітня святкують День кінолога в Україні / © Unsplash

2 квітня в Україні і світі святкують Міжнародний день дитячої книги. Особливе свято, присвячене магії книжок, що відкривають дітям двері у світ фантазії, знань і пригод. Цю дату обрали невипадково: саме цього дня народився Ганс Крістіан Андерсен – легендарний казкар, чиї історії зачаровують покоління. Щороку інша країна стає головним організатором заходу й створює натхненне послання для дітей усього світу. Діти та дорослі занурюються у світ літератури, знаходячи в книжках нових друзів, мудрі поради та яскраві емоції. Книги формують особистість, допомагають розвивати мислення, співпереживати героям і вчитися мріяти. Це свято нагадує: варто берегти дитячу любов до читання, адже в кожній книжці прихована маленька магія, здатна змінити світ.

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Також 2 квітня Всесвітній день поширення знань про аутизм. Це ініціатива ООН, започаткована 2007 року, яка покликана руйнувати стереотипи та наголошувати, що аутизм – не хвороба, а особливий спосіб сприйняття світу. Люди з аутизмом можуть по-різному взаємодіяти з іншими, мислити та сприймати реальність. Для когось важко підтримувати розмову чи розуміти емоції інших, а хтось має виняткові здібності до логіки, мистецтва чи науки. Головне – не намагатися «вилікувати», а створювати умови, в яких кожен почуватиметься комфортно.

А ще 2 квітня Міжнародний день перевірки фактів. Він був заснований у 2016 році організацією International Fact-Checking Network (IFCN). Це свято створене для того, щоб підвищити обізнаність про важливість достовірної інформації та боротися з фейками й маніпуляціями в медіа та соціальних мережах. У наш час інформація поширюється дуже швидко, але не завжди вона є правдою. Фейки можуть змінювати суспільну думку, впливати на вибори та навіть створювати небезпеку. Тому вміння перевіряти факти і критично оцінювати інформацію стає надзвичайно важливим.

2 квітня святкують День кінолога в Україні. Це свято було введене, щоб віддати шану роботі кінологів і підкреслити важливість собак у суспільстві. Кінологія — це наука про собак, яка вивчає їхню поведінку, породи, а також різні способи їх тренування і використання. Кінологи навчають собак виконувати спеціальні завдання: знаходити вибухівку, наркотики, брати участь у пошуково-рятувальних роботах або допомагати людям з обмеженими можливостями. Вони готують собак до серйозних випробувань, тренуючи їх фізично і морально.

Також 2 квітня День піших прогулянок. Він покликаний мотивувати людей більше ходити пішки, насолоджуватися природою та піклуватися про своє здоров’я через активність на свіжому повітрі. Це свято нагадує про те, як важливо бути фізично активними, а піші прогулянки є доступним і ефективним способом підтримувати форму. Прогулянки пішки — один із найпростіших та найкорисніших видів активності. Вони не лише зміцнюють серце і покращують кровообіг, а й допомагають знижувати рівень стресу, покращують настрій і сприяють загальному психічному здоров’ю. Ходьба на свіжому повітрі має безліч переваг для здоров’я, зокрема, допомагає уникнути захворювань, пов’язаних з малорухливим способом життя.