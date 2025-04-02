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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
82
Час на прочитання
1 хв

День ангела 2 квітня: кого та як вітати з іменинами

2 квітня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який сьогодні, 2 квітня, день ангела

Який сьогодні, 2 квітня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 2 квітня

2 квітня 2025 року привітайте з іменинами Георгія, Григорія, Юхима.

Георгій — давньогрецьке походження, означає "землероб". В дитинстві мрійливий, чесний. В дорослому віці стає жартівником, вміє підбадьорити.

Григорій — давньогрецьке ім’я, перекладається як "пильний". В дитинстві дбайливий, впевнений в собі. В дорослому віці стає врівноваженим, товариським.

Юхим — давньогрецьке коріння, тлумачиться як "благочестивий”. В дитинстві має широкий кругозір. В дорослому віці полюбляє мистецтво, стає себелюбним.

День ангела 2 квітня — душевні привітання в прозі

День ангела 2 квітня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

День ангела 2 квітня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

З Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди веде тебе світлими шляхами, оберігає від негараздів і дарує гармонію, радість та добробут!

***

Вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю, щоб твій покровитель завжди стояв на сторожі твого щастя, допомагав у складні моменти і підказував правильний напрямок у житті.

***

З Днем ангела! Нехай цей день буде сповнений тепла, радості та приємних сюрпризів. Бажаю тобі безмежного щастя, міцного здоров’я та здійснення найзаповітніших мрій!

***

Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч, береже тебе від зла, дарує натхнення та допомагає втілювати мрії в реальність. З Днем ангела!

***

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний захисник щодня наповнює твоє життя добром, радістю та спокоєм. Будь завжди під його благословенною опікою!

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