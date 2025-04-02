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День ангела 2 квітня: кого та як вітати з іменинами
2 квітня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 2 квітня
2 квітня 2025 року привітайте з іменинами Георгія, Григорія, Юхима.
Георгій — давньогрецьке походження, означає "землероб". В дитинстві мрійливий, чесний. В дорослому віці стає жартівником, вміє підбадьорити.
Григорій — давньогрецьке ім’я, перекладається як "пильний". В дитинстві дбайливий, впевнений в собі. В дорослому віці стає врівноваженим, товариським.
Юхим — давньогрецьке коріння, тлумачиться як "благочестивий”. В дитинстві має широкий кругозір. В дорослому віці полюбляє мистецтво, стає себелюбним.
День ангела 2 квітня — душевні привітання в прозі
З Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди веде тебе світлими шляхами, оберігає від негараздів і дарує гармонію, радість та добробут!
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Вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю, щоб твій покровитель завжди стояв на сторожі твого щастя, допомагав у складні моменти і підказував правильний напрямок у житті.
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З Днем ангела! Нехай цей день буде сповнений тепла, радості та приємних сюрпризів. Бажаю тобі безмежного щастя, міцного здоров’я та здійснення найзаповітніших мрій!
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Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч, береже тебе від зла, дарує натхнення та допомагає втілювати мрії в реальність. З Днем ангела!
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Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний захисник щодня наповнює твоє життя добром, радістю та спокоєм. Будь завжди під його благословенною опікою!