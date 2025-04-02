Какой сегодня, 2 апреля, праздник / © ТСН.ua

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2 апреля 2025 года — среда. 1134-й день войны в Украине.

Памятные даты 2 апреля

Календарь важных событий в Украине и мире за 2 апреля:

1513 год — испанский мореплаватель Хуан Понсе де Леон, ища мифический «источник вечной молодости», прибыл к берегам Флориды близ современного Сент-Августина и провозгласил этот полуостров территорией Испании;

1657 год — после смерти императора Священной Римской империи Фердинанда III, начались переговоры по определению нового правителя;

1792 год — Конгресс США принял закон о чекане национальной валюты: один доллар приравняли к 100 центам, а его серебряный эквивалент составил 24,1 г чистого металла;

1800 год — в венском Бургтеатре состоялась премьера Первой симфонии Людвига ван Бетховена;

1905 год — официально открыли Симплонский тоннель протяженностью 20 километров, соединивший Швейцарию и Италию через Альпы;

1912 год — лайнер «Титаник» осуществил первый выход в море для проверки технического состояния, успешно пройдя испытания;

1918 год — в Шостке началось восстание против большевистской власти;

1958 год — в городе Вичита-Фолс (Техас) зафиксировали торнадо со скоростью ветра 450 км/ч;

1967 год — на день рождения Ганса Кристиана Андерсена, открыли Международный день детской книги;

1968 год — жители египетского района Зейтун близ Каира стали свидетелями небесного явления Девы Марии над коптским храмом;

1968 год — вышел культовый научно-фантастический фильм Стэнли Кубрика «Космическая одиссея 2001»;

1978 год — на телеканале CBS стартовал сериал «Даллас», его первоначальный замысел как 5-серийный фильм трансформировался в масштабную сагу, длившуюся 13 лет;

1982 год — аргентинские войска высадились на Фолклендских островах, что стало началом Фолклендской войны;

1989 год — Центральный комитет Палестинского национального совета избрал Ясира Арафата Президентом самопровозглашенного Палестинского государства;

1996 год — Борис Ельцин и Александр Лукашенко подписали соглашение о создании союзного государства;

2007 год — Президент Украины Виктор Ющенко подписал указ о роспуске Верховной Рады Украины в соответствии со статьей 90 Конституции.

Какой сегодня праздник в Украине и мире

2 апреля празднуют День кинолога в Украине / © Unsplash

2 апреля в Украине и мире празднуют Международный день детской книги. Особый праздник, посвященный магии книг, открывающих детям дверь в мир фантазии, знаний и приключений. Эту дату выбрали неслучайно: именно в этот день родился Ганс Кристиан Андерсен — легендарный сказочник, чьи истории очаровывают поколение. Каждый год другая страна становится главным организатором мероприятия и создает вдохновенное послание для детей всего мира. Дети и взрослые погружаются в мир литературы, находя в книгах новых друзей мудрые советы и яркие эмоции. Книги формируют личность, помогают развивать мышление, сопереживать героям и учиться мечтать. Этот праздник напоминает: стоит беречь детскую любовь к чтению, ведь в каждой книге скрыта маленькая магия, способная изменить мир.

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Также 2 апреля Всемирный день распространения знаний об аутизме. Это инициатива ООН, начатая в 2007 году, призванная разрушать стереотипы и подчеркивать, что аутизм — не болезнь, а особый способ восприятия мира. Люди с аутизмом могут различно взаимодействовать с другими, мыслить и воспринимать реальность. Для кого-то трудно поддерживать разговор или понимать эмоции других, а у кого-то есть исключительные способности к логике, искусству или науке. Главное — не пытаться «вылечить», а создавать условия, в которых каждый будет чувствовать себя комфортно.

А еще 2 апреля Международный день проверки фактов. Он был основан в 2016 году организацией International Fact-Checking Network (IFCN). Этот праздник создан для того, чтобы повысить осведомленность о важности достоверной информации и бороться с фейками и манипуляциями в медиа и социальных сетях. В настоящее время информация распространяется очень быстро, но не всегда она является правдой. Фейки могут менять общественное мнение, влиять на выборы и даже создавать опасность. Поэтому умение проверять факты и критически оценивать информацию становится очень важным.

2 апреля празднуют День кинолога в Украине. Этот праздник был введен, чтобы чтить работу кинологов и подчеркнуть важность собак в обществе. Кинология — это наука о собаках, изучающая их поведение, породы, а также различные способы их тренировки и использования. Кинологи обучают собак выполнять специальные задачи: находить взрывчатку, наркотики, участвовать в поисково-спасательных работах или помогать людям с ограниченными возможностями. Они готовят собак к серьезным испытаниям, тренируя их физически и нравственно.

Также 2 апреля День пеших прогулок. Он призван мотивировать людей больше ходить пешком, наслаждаться природой и заботиться о своем здоровье из-за активности на открытом воздухе. Этот праздник напоминает о том, как важно быть физически активными, а пешие прогулки доступным и эффективным способом поддерживать форму. Прогулки пешком — один из самых простых и полезных видов активности. Они не только укрепляют сердце и улучшают кровообращение, но помогают снижать уровень стресса, улучшают настроение и способствуют общему психическому здоровью. Ходьба на свежем воздухе имеет множество преимуществ для здоровья, в частности, помогает избежать заболеваний, связанных с малоподвижным образом жизни.