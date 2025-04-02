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Генштаб обновил данные о потерях РФ: сколько россиян ликвидировано
Оккупанты потеряли много техники.
По состоянию на утро 2 апреля ВСУ уничтожили 918 180 солдат армии Российской Федерации . За прошедшие сутки ликвидировано еще 1410 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
личного состава – около 918 180 (+1410) человек.
танков ‒ 10515 (+10) ед,
боевых бронированных машин ‒ 21880 (+24) ед,
артиллерийских систем – 25576 (+24) ед,
РСЗО – 1347 (+0) ед,
средства ПВО ‒ 1123 (+0) ед,
самолетов – 370 (+0) ед,
вертолетов – 335 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 31505 (+43),
крылатые ракеты ‒ 3123 (+0),
корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
подлодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 42687 (+41) ед,
специальная техника – 3787 (+0).
Напомним, в ВСУ заявили о значительной активизации врага на юге. Также захватчики увеличивают количество обстрелов из артиллерийских систем и РСЗО.