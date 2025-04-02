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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
7855
Время на прочтение
1 мин

Генштаб обновил данные о потерях РФ: сколько россиян ликвидировано

Оккупанты потеряли много техники.

Автор публикации
Елена Капник Елена Капник
Утраты армии РФ.

Утраты армии РФ составляют более 918 тыс. лиц. / © Associated Press

По состоянию на утро 2 апреля ВСУ уничтожили 918 180 солдат армии Российской Федерации . За прошедшие сутки ликвидировано еще 1410 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава – около 918 180 (+1410) человек.

  • танков ‒ 10515 (+10) ед,

  • боевых бронированных машин ‒ 21880 (+24) ед,

  • артиллерийских систем – 25576 (+24) ед,

  • РСЗО – 1347 (+0) ед,

  • средства ПВО ‒ 1123 (+0) ед,

  • самолетов – 370 (+0) ед,

  • вертолетов – 335 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 31505 (+43),

  • крылатые ракеты ‒ 3123 (+0),

  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

  • подлодки - 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн - 42687 (+41) ед,

  • специальная техника – 3787 (+0).

Напомним, в ВСУ заявили о значительной активизации врага на юге. Также захватчики увеличивают количество обстрелов из артиллерийских систем и РСЗО.

Дата публикации
Количество просмотров
7855
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