Украину накроют дожди и сильный ветер: прогноз на 2 апреля

Прогноз погоды / © Pixabay

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В Украине 2 апреля ожидаются дожди, сильный ветер и температурные колебания от +7 до +19°C, при этом западные области могут рассчитывать на временное прекращение осадков.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

2 апреля в Украине будут наблюдаться дожди разной интенсивности — от небольших до умеренных. Отдохнут от осадков только западные области, где ко второй половине дня среды дожди прекратятся.

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На севере и западе страны ожидается сильный ветер северных направлений с возможными штормовыми порывами до 15-20 м/с, поэтому следует быть осторожными во время прогулок на улице.

Температура воздуха в Украине тоже будет варьироваться. В восточных областях, южной части и на Днепропетровщине днем предполагается +14…+19°C, что является достаточно теплой погодой для начала апреля. В центральных областях температура будет умеренной, +10…+14°C, а вот в Винницкой области — только +7…+11°C.

В западных областях, несмотря на дожди, температура будет оставаться относительно холодной, в пределах +9…+12°C, хотя Волынь и Ровенщина порадуют более теплыми температурами до +12…+16°C.

Холоднее всего будет на севере, где днем температура не поднимется выше +7…+9°C. В Киеве 2 апреля также прогнозируется влажная погода с периодическими дождями. Ветер будет порывистым и сильным, температура в столице не превысит +9°C.

Согласно прогнозу, уже ближе к пятнице в прохладных регионах станет теплее, однако на выходных, 5-6 апреля, в Украине ожидается распространение холодной воздушной массы, что принесет похолодание, ночные заморозки, усиление ветра и мокрый снег.

Напомним, ранее мы писали о том, что погода в Украине на Пасху 2025 года обещает быть достаточно комфортной, хотя с определенными нюансами.