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Магнитная буря 2 апреля: чего ожидать от солнечной активности
В начале апреля магнитные бури ослабли.
Начало апреля началось с низкой солнечной активности. Сегодня, 3 апреля, магнитная буря будет с К-индексом 3 – это зеленый уровень.
Об этом стало известно из ресурса meteoagent .
Заметим, что март отличался мощными магнитными бурями. Очень сало дней специалисты обозначали как желтый и зеленый уровень. Впрочем, 30-31 марта магнитная буря ослабела и опустилась с красного уровня – до желтого, а первые дни апреля вообще оказались спокойными с учетом активности Солнца.
Впрочем, отмечают специалисты, прогноз солнечной активности может меняться, потому что в любой момент на Солнце могут произойти вспышки.