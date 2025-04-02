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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
183
Время на прочтение
1 мин

Магнитная буря 2 апреля: чего ожидать от солнечной активности

В начале апреля магнитные бури ослабли.

Автор публикации
Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Магнитная буря 2 апреля.

Магнитная буря 2 апреля. / © Associated Press

Начало апреля началось с низкой солнечной активности. Сегодня, 3 апреля, магнитная буря будет с К-индексом 3 – это зеленый уровень.

Об этом стало известно из ресурса meteoagent .

Заметим, что март отличался мощными магнитными бурями. Очень сало дней специалисты обозначали как желтый и зеленый уровень. Впрочем, 30-31 марта магнитная буря ослабела и опустилась с красного уровня – до желтого, а первые дни апреля вообще оказались спокойными с учетом активности Солнца.

Впрочем, отмечают специалисты, прогноз солнечной активности может меняться, потому что в любой момент на Солнце могут произойти вспышки.

Дата публикации
Количество просмотров
183
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