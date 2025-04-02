Армия РФ продвигается вдоль границы с Сумской областью: детали от ISW

Реклама

Российские оккупанты продвигаются в Курской и Белгородской областях . В частности, вдоль границы между Сумщиной и Курщиной.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) .

Геолокационные кадры, опубликованные 1 апреля, показывают, что россияне продвинулись к востоку от Олешни (юго-западнее Суджи). Российские источники ISW утверждали, что 1 апреля бои продолжались в районе Басовки и Журавки в Сумской области и к югу от Суджи в районе Гуево Курской области.

Реклама

Также войска РФ недавно продвинулись на северо-запад Белгородской области. Геолокационные кадры за 31 марта показывают, что россияне преуспевают в центральной части Демидовки.

1 апреля российские "военкоры" рассказывали, что продолжались бои у Демидовки и Поповки (к западу от Демидовки).

Как сообщалось, РФ пыталась опрокинуть оккупантов через Оскол в Харьковской области и закрепиться там. Украинские Вооруженные силы отразили эту попытку.

Дата публикации 13:02, 31.03.25 Количество просмотров 123 На Белгородщине вражеский состав БК взлетел на воздух