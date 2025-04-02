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Армия РФ продвигается вдоль границы с Сумской областью: детали от ISW
Продолжаются бои.
Российские оккупанты продвигаются в Курской и Белгородской областях . В частности, вдоль границы между Сумщиной и Курщиной.
Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) .
Геолокационные кадры, опубликованные 1 апреля, показывают, что россияне продвинулись к востоку от Олешни (юго-западнее Суджи). Российские источники ISW утверждали, что 1 апреля бои продолжались в районе Басовки и Журавки в Сумской области и к югу от Суджи в районе Гуево Курской области.
Также войска РФ недавно продвинулись на северо-запад Белгородской области. Геолокационные кадры за 31 марта показывают, что россияне преуспевают в центральной части Демидовки.
1 апреля российские "военкоры" рассказывали, что продолжались бои у Демидовки и Поповки (к западу от Демидовки).
Как сообщалось, РФ пыталась опрокинуть оккупантов через Оскол в Харьковской области и закрепиться там. Украинские Вооруженные силы отразили эту попытку.