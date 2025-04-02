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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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252
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1 хв

Внаслідок обстрілу Запоріжжя загинула одна людина — ОВА

Ще двоє людей отримали поранення.

Автор публікації
Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Наслідки обстрілу Запоріжжя

Наслідки обстрілу Запоріжжя / © t.me/znua_live

Внаслідок ворожого обстрілу прифронтової громади у Запорізькій області загинула одна людина.

Про це повідомив голова ОВА Запорізької області Іван Федоров.

«Один загиблий і двоє поранених внаслідок російського удару по прифронтовій громаді Запорізької області», — йдеться у повідомленні.

Крім того, Федоров заявив, що ще двоє людей отримали поранення в результаті атаки дрона на автівку.

«Ворожий дрон атакував автівки, припарковані біля будинку. Загинув 45-річний чоловік. Ще двоє людей — 44-річний чоловік і 39-річна жінка — отримали поранення», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у Сумах в лікарні помер чоловік, який був поранений під час обстрілу російських загарбників 24 березня.

Ми раніше інформували, що внаслідок ворожої атаки на Дніпро ввечері 28 березня загинуло 5 осіб.

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