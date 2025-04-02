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- Війна
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Внаслідок обстрілу Запоріжжя загинула одна людина — ОВА
Ще двоє людей отримали поранення.
Внаслідок ворожого обстрілу прифронтової громади у Запорізькій області загинула одна людина.
Про це повідомив голова ОВА Запорізької області Іван Федоров.
«Один загиблий і двоє поранених внаслідок російського удару по прифронтовій громаді Запорізької області», — йдеться у повідомленні.
Крім того, Федоров заявив, що ще двоє людей отримали поранення в результаті атаки дрона на автівку.
«Ворожий дрон атакував автівки, припарковані біля будинку. Загинув 45-річний чоловік. Ще двоє людей — 44-річний чоловік і 39-річна жінка — отримали поранення», — йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що у Сумах в лікарні помер чоловік, який був поранений під час обстрілу російських загарбників 24 березня.
Ми раніше інформували, що внаслідок ворожої атаки на Дніпро ввечері 28 березня загинуло 5 осіб.