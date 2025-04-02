Астрологічний прогноз на 2 квітня

Єдиноріг — символ дня / © Associated Press

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Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: успіх сьогодні чекає на тих, хто, приступаючи до реалізації нового проекту, діє спокійно і виважено.

Символ дня: Єдиноріг.

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Стихія дня Земля.

Щасливий день: 5.

Щасливий колір дня: колір морської хвилі.

Щасливі камені дня: бурштин, бірюза, рожевий халцедон.

За якусь частину тіла відповідає: стравохід.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть призвести до ускладнень, тому при погіршенні самопочуття потрібно відразу ж звернутися до лікаря.

Харчування дня: необхідно виключити з раціону продукти бродіння - вони можуть викликати подразнення стінок кишечника.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.

Дачні роботи дня: бажано проріджувати сходи.

Магія та містика дня: можна проводити обряди на залучення кохання та удачі в бізнесі

Сни дня: сни сьогодні несуть багато корисної інформації, тому не варто їх ігнорувати.

Табу дня: необхідно уникати злих намірів стосовно будь-кого.

Цитата дня: «Інтелект, по суті — пристрасть, і це прагнення до пізнання набагато цікавіше та стійкіше, ніж, скажімо, еротичне прагнення чоловіка до жінки» (Бернард Шоу).

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