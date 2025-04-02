Астрологический прогноз на 2 апреля

Единорог — символ дня / © Associated Press

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: успех сегодня ждет тех, кто, приступая к реализации нового проекта, действует спокойно и взвешенно.

Символ дня: Единорог.

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Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 5.

Счастливый цвет дня: цвет морской волны.

Счастливые камни дня: янтарь, бирюза, розовый халцедон.

За какую часть тела отвечает: пищевод.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, чреваты осложнениями, поэтому при ухудшении самочувствия нужно сразу же обратиться к врачу.

Питание дня: необходимо исключить из рациона продукты брожения –они могут вызвать раздражение стенок кишечника.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.

Дачные работы дня: желательно прореживать всходы.

Магия и мистика дня: можно проводить обряды на привлечение любви и удачи в бизнесе

Сны дня: сны нынешнего дня несут много полезной информации, поэтому не стоит их игнорировать.

Табу дня: необходимо избегать злых намерений по отношению к кому бы то ни было.

Цитата дня: «Интеллект, в сущности — страсть, и это стремление к познанию намного интереснее и устойчивее, чем, скажем, эротическое стремление мужчины к женщине» (Бернард Шоу).

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