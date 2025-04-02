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Астрологический прогноз на 2 апреля
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: успех сегодня ждет тех, кто, приступая к реализации нового проекта, действует спокойно и взвешенно.
Символ дня: Единорог.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 5.
Счастливый цвет дня: цвет морской волны.
Счастливые камни дня: янтарь, бирюза, розовый халцедон.
За какую часть тела отвечает: пищевод.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, чреваты осложнениями, поэтому при ухудшении самочувствия нужно сразу же обратиться к врачу.
Питание дня: необходимо исключить из рациона продукты брожения –они могут вызвать раздражение стенок кишечника.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.
Дачные работы дня: желательно прореживать всходы.
Магия и мистика дня: можно проводить обряды на привлечение любви и удачи в бизнесе
Сны дня: сны нынешнего дня несут много полезной информации, поэтому не стоит их игнорировать.
Табу дня: необходимо избегать злых намерений по отношению к кому бы то ни было.
Цитата дня: «Интеллект, в сущности — страсть, и это стремление к познанию намного интереснее и устойчивее, чем, скажем, эротическое стремление мужчины к женщине» (Бернард Шоу).
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