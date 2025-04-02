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В результате обстрела Запорожья погиб один человек — ОВА
Еще два человека получили ранения.
В результате вражеского обстрела прифронтовой общины в Запорожской области погиб один человек.
Об этом сообщил глава ОВА Запорожской области Иван Федоров.
«Один погибший и двое раненых в результате российского удара по прифронтовой общине Запорожской области», — говорится в сообщении.
Кроме того, Федоров заявил, что еще два человека получили ранения в результате атаки дрона на автомобиль.
«Вражеский дрон атаковал автомобили, припаркованные у дома. Погиб 45-летний мужчина. Еще два человека — 44-летний мужчина и 39-летняя женщина — получили ранения», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Сумах в больнице скончался мужчина, раненный во время обстрела российских захватчиков 24 марта.
Мы ранее информировали, что в результате вражеской атаки на Днепр вечером 28 марта погибли 5 человек .