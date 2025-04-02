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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
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Время на прочтение
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В результате обстрела Запорожья погиб один человек — ОВА

Еще два человека получили ранения.

Автор публикации
Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Последствия обстрела Запорожья

Последствия обстрела Запорожья / © t.me/znua_live

В результате вражеского обстрела прифронтовой общины в Запорожской области погиб один человек.

Об этом сообщил глава ОВА Запорожской области Иван Федоров.

«Один погибший и двое раненых в результате российского удара по прифронтовой общине Запорожской области», — говорится в сообщении.

Кроме того, Федоров заявил, что еще два человека получили ранения в результате атаки дрона на автомобиль.

«Вражеский дрон атаковал автомобили, припаркованные у дома. Погиб 45-летний мужчина. Еще два человека — 44-летний мужчина и 39-летняя женщина — получили ранения», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Сумах в больнице скончался мужчина, раненный во время обстрела российских захватчиков 24 марта.

Мы ранее информировали, что в результате вражеской атаки на Днепр вечером 28 марта погибли 5 человек .

Дата публикации
Количество просмотров
252
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