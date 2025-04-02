Эксперт объяснил, зачем ВСУ заняла часть Белгородщины

Боевые действия

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Если Силы обороны Украины заняли несколько километров в Белгородской области, то это большое преимущество в рамках тактики оттягивания внимания войск РФ.

Такое мнение высказал военный эксперт Иван Ступак, передает РБК-Украина .

По его словам, это можно назвать "микрокурсской операцией", поскольку ВСУ применили минимальные силы для такого продвижения.

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"Мы смогли забрать часть сил и использовать их в Белгородщине, где, как было рассчитано, слабый участок, слабая оборона. Можно говорить, это существенное достижение для Украины с целью отвлечения внимания", - отметил он.

Кроме того, такие действия помогают снизить давление на других направлениях, в частности на Сумщине, где Россия осуществляет активные атаки.

"На Сумскую область из Курской действительно оказывается безумное давление. Есть и продвижение врага, и обстрелы на глубину до 13 км", - добавил он.

Также есть сообщения о опрокидывании российских войск.

"20-я армия перебрасывается с Харьковского и Курского направлений именно туда, в Белгородщину", - подчеркнул эксперт, добавляя, что такая тактика помогает сбалансировать давление на разных участках фронта.

Ранее сообщалось, что положение российских войск на правом берегу реки Оскол в Харьковской области становится все более сложным вызовом для украинских сил обороны.

Мы ранее информировали, что в Покровском направлении Вооруженные силы Украины ведут активные контратаки и отражают позиции врага.