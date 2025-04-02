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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
662
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1 мин

Эксперт объяснил, зачем ВСУ заняла часть Белгородщины

Такие действия помогают снизить давление на других направлениях.

Автор публикации
Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Боевые действия

Боевые действия

Если Силы обороны Украины заняли несколько километров в Белгородской области, то это большое преимущество в рамках тактики оттягивания внимания войск РФ.

Такое мнение высказал военный эксперт Иван Ступак, передает РБК-Украина .

По его словам, это можно назвать "микрокурсской операцией", поскольку ВСУ применили минимальные силы для такого продвижения.

"Мы смогли забрать часть сил и использовать их в Белгородщине, где, как было рассчитано, слабый участок, слабая оборона. Можно говорить, это существенное достижение для Украины с целью отвлечения внимания", - отметил он.

Кроме того, такие действия помогают снизить давление на других направлениях, в частности на Сумщине, где Россия осуществляет активные атаки.

"На Сумскую область из Курской действительно оказывается безумное давление. Есть и продвижение врага, и обстрелы на глубину до 13 км", - добавил он.

Также есть сообщения о опрокидывании российских войск.

"20-я армия перебрасывается с Харьковского и Курского направлений именно туда, в Белгородщину", - подчеркнул эксперт, добавляя, что такая тактика помогает сбалансировать давление на разных участках фронта.

Ранее сообщалось, что положение российских войск на правом берегу реки Оскол в Харьковской области становится все более сложным вызовом для украинских сил обороны.

Мы ранее информировали, что в Покровском направлении Вооруженные силы Украины ведут активные контратаки и отражают позиции врага.

Дата публикации
Количество просмотров
662
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