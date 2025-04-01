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Курская операция: полковник подвел промежуточные итоги
Имели место, в частности, сдерживающие операции.
Военный подвел промежуточные итоги курской операции. ВСУ удалось вытащить большое количество войск, сил и средств противника со своей территории на их территорию, чтобы удерживать его там.
Об этом рассказал Виталий Нащубский, полковник, командир 92-й штурмовой бригады, в эксклюзивном интервью специальному корреспонденту "ТСН Неделя" Андрею Цаплиенко.
На YouTube-канале ТСН смотрите видео: Классика войны закончилась», — ЭКСКЛЮЗИВНОЕ интервью командира 92-й бригады / ТСН.Неделя
"Я уверен, я это видел, вытащили многие войска, нанесли им ущерб большой в живой силе, в технике. Мы же это все видели также в средствах массовой информации, что они много войск и сил там применяли", — отметил полковник.
Ранее речь шла о том, что на Курщине продолжаются активные боевые действия. Силы обороны Украины контролируют около 90 кв. км территории.