Представитель Путина поедет в Вашингтон: детали

Владимир Путин.

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Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев на этой неделе посетит Вашингтон, где встретится с представителем президента США Дональда Трампа.

Об этом сам политик страны-агрессора сообщил в Сети.

Сначала в СМИ появилась информация о предполагаемом визите российского политика в Штаты. Дмитриев, комментируя это, ответил: "Возможно".

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"Сопротивление диалогу между США и Россией существует из-за укоренившихся интересов и старых нарративов. Но что, если улучшение отношений - это именно то, что нужно миру для долгосрочной глобальной безопасности и мира?", - высказался он.

Заметим, что для визита с Дмитриева временно сняли санкции. Если политик все-таки улетит в Вашингтон, то это станет первым визитом в США высокопоставленного чиновника РФ после широкомасштабного вторжения в Украину.

Как сообщалось, в Кремле после угроз президента США Дональда Трампа сделали заявление о мире в Украине. В Москве заявили, что агрессорша Россия и Штаты работают над идеями возможного окончания войны в Украине.

Дата публикации 18:31, 31.03.25 Количество просмотров 689 Трамп бесится из-за Путина! Угрожает и Зеленскому! Послушайте новые заявления президента США!