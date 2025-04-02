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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
926
Время на прочтение
1 мин

Представитель Путина поедет в Вашингтон: детали

Для этого визит с Дмитриева временно сняли санкции.

Автор публикации
Елена Капник Елена Капник
Владимир Путин.

Владимир Путин.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев на этой неделе посетит Вашингтон, где встретится с представителем президента США Дональда Трампа.

Об этом сам политик страны-агрессора сообщил в Сети.

Сначала в СМИ появилась информация о предполагаемом визите российского политика в Штаты. Дмитриев, комментируя это, ответил: "Возможно".

"Сопротивление диалогу между США и Россией существует из-за укоренившихся интересов и старых нарративов. Но что, если улучшение отношений - это именно то, что нужно миру для долгосрочной глобальной безопасности и мира?", - высказался он.

Заметим, что для визита с Дмитриева временно сняли санкции. Если политик все-таки улетит в Вашингтон, то это станет первым визитом в США высокопоставленного чиновника РФ после широкомасштабного вторжения в Украину.

Как сообщалось, в Кремле после угроз президента США Дональда Трампа сделали заявление о мире в Украине. В Москве заявили, что агрессорша Россия и Штаты работают над идеями возможного окончания войны в Украине.

Дата публикации
Количество просмотров
926
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