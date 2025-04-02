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Представитель Путина поедет в Вашингтон: детали
Для этого визит с Дмитриева временно сняли санкции.
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев на этой неделе посетит Вашингтон, где встретится с представителем президента США Дональда Трампа.
Об этом сам политик страны-агрессора сообщил в Сети.
Сначала в СМИ появилась информация о предполагаемом визите российского политика в Штаты. Дмитриев, комментируя это, ответил: "Возможно".
"Сопротивление диалогу между США и Россией существует из-за укоренившихся интересов и старых нарративов. Но что, если улучшение отношений - это именно то, что нужно миру для долгосрочной глобальной безопасности и мира?", - высказался он.
Заметим, что для визита с Дмитриева временно сняли санкции. Если политик все-таки улетит в Вашингтон, то это станет первым визитом в США высокопоставленного чиновника РФ после широкомасштабного вторжения в Украину.
Как сообщалось, в Кремле после угроз президента США Дональда Трампа сделали заявление о мире в Украине. В Москве заявили, что агрессорша Россия и Штаты работают над идеями возможного окончания войны в Украине.