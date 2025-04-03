Нові тарифи США від Трампа: реакція світу

Трамп оголошує тарифи та демонструє таблицю із вказаними тарифами для країн / © Getty Images

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Фондовий ринок США завершив торги середи значним зниженням після указу президента Дональда Трампа про запровадження масштабних імпортних тарифів. Інвестори, які очікували пом’якшення торговельної політики, відреагували негативно, що призвело до падіння основних біржових індексів.

Трамп пояснив ці заходи необхідністю «відновлення балансу у світовій торгівлі» та досягнення «довгострокового процвітання Америки». Втім, ринки сприйняли їх як загрозу глобальному економічному зростанню.

Як повідомляє Bloomberg, індекс S&P 500, що відстежується через найбільший біржовий фонд SPY (із загальними активами $577 млрд), після закриття торгів втратив майже 2,5%, нівелювавши денне зростання. Раніше протягом дня S&P 500 зростав на 0,7%, індекс Nasdaq 100 піднімався на 0,7%, а Dow Jones додав 0,6%. Однак після заяви Трампа ринки різко змінили напрямок, завершивши день у мінусі.

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Фондові ринки: занепокоєння серед інвесторів

На тлі зростаючої невизначеності компанії зменшили обсяги зворотного викупу акцій — у березні було оголошено про викуп лише на $39,1 млрд. Це найнижчий показник від жовтня 2020 року та найслабший березневий результат від 2019-го.

Оскільки зворотний викуп є важливим чинником підтримки ринку акцій США, такий спад викликає занепокоєння.

Фінансові ринки: реакція долара та облігацій

На борговому ринку зростає попит на облігації як на «тиху гавань». Прибутковість 10-річних держоблігацій США зросла на 4 базисних пункти до 4,21%. Водночас у похідних фінансових інструментах спостерігається збільшення ставок на зниження ключової процентної ставки Федеральної резервної системи.

Долар також відреагував негативно – його курс знизився на 0,2%. Крім того, інвестори вважають, що через нові мита економіка США може уповільнитися, а отже, вартість долара впаде. Тому вони продають долари або відкривають угоди, які принесуть їм прибуток, якщо долар здешевшає.

Реакція країн

ЄС готовий вжити заходів у відповідь проти тарифів Трампа і попереджає, що світова економіка «серйозно постраждає» від торгового шквалу США, заявила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

«Ми вже завершуємо перший пакет контрзаходів у відповідь на тарифи на сталь, — сказала вона. — Наразі ми готуємося до подальших контрзаходів, щоб захистити наші інтереси та наш бізнес, якщо переговори не увінчаються успіхом».

Китай, друга за величиною економіка світу, зіткнувшись з новими 34% митами на додаток до 20%, в раніше Трампом, пообіцяв вжити контрзаходи. «Китай рішуче виступає проти цього і вживе контрзаходів для захисту своїх прав та інтересів», — повідомило Міністерство торгівлі Китаю.

Премʼєр-міністр Канади Марк Карні заявив, що мита Трампа фундаментально змінять міжнародну торговельну систему і пообіцяв боротися з ними за допомогою контрзаходів. «Ми збираємося боротися з цим митом за допомогою контрзаходів. Ми збираємося захистити наших працівників», — заявив він.

Міністр торгівлі та підприємництва Великої Британії Джонатан Рейнольдс повідомив, що країна продовжить добиватися укладання торгової угоди зі США, пише The Telegraph. «США — наш найближчий союзник, тому наш підхід полягає в тому, щоб зберігати спокій і прихильність до виконання цієї угоди, яка, як ми сподіваємося, помʼякшить наслідки того, про що було оголошено сьогодні», — заявив він, додавши, що у Лондона «є ціла низка інструментів, і ми діятимемо без вагань».

«Ніхто не хоче торгової війни, і ми, як і раніше, маємо намір укласти угоду. Уряд зробить все необхідне для захисту національних інтересів Великої британії», — сказав Рейнольдс.

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон розкритикував нові тарифи США. «Шкодую через шлях, яким пішли США. Саме завдяки відкритості ми слухаємо музику на Spotify і використовуємо iPhone. Вільна торгівля — основа успіху Заходу», — заявив Крістерссон.

Прем’єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе вважає, що найбільше від нових мит Трампа постраждають самі американці.

«Вони абсолютно необґрунтовані… Тарифи адміністрації не мають під собою логіки, і вони суперечать основі партнерства наших двох держав. Це не вчинок друга. Сьогоднішнє рішення посилить невизначеність у світовій економіці та збільшить витрати для американських домогосподарств. Саме американський народ заплатить найбільшу ціну за ці невиправдані тарифи», — зауважив Альбанезе.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск прокоментував оголошені президентом США масштабні тарифи, які торкнулись, зокрема Євросоюзу.

Туск зазначив, що «дружба означає партнерство».

«Партнерство означає дійсно і по-справжньому взаємні тарифи. Необхідні належні рішення», — наголосив польський прем’єр.

Нагадаємо, Трамп запровадив нові мита проти більшості країн світу. Зокрема, у цей список потрапили безлюдні острови Херд і «Макдональд», поблизу Антарктиди, де живуть пінгвіни, тюлені та морські птахи. Зазначимо, щодо України запроваджують окремий тариф на імпорт у розмірі 10%.