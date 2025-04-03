Китай різко відреагував на нові мита США

Китай закликає США негайно скасувати мита / © Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

Реклама

Офіційний Пекін закликає Вашингтон негайно скасувати свої останні мита. В іншому випадку Китай пообіцяв вжити контрзаходів для захисту власних інтересів.

Про це пише Reuters.

«Китай рішуче виступає проти цього і вживатиме контрзаходів для захисту своїх прав та інтересів», — повідомляє Міністерство торгівлі Китаю.

Реклама

У відомстві зазначили, що США ігнорують баланс інтересів, досягнутий на багатосторонніх торговельних переговорах багато років, і той факт, що вони вже давно отримують значну вигоду від міжнародної торгівлі.

Нагадаємо, Трамп запровадив нові мита проти більшості країн світу. Зокрема, у цей список потрапили безлюдні острови Херд і «Макдональд», поблизу Антарктиди, де живуть пінгвіни, тюлені та морські птахи.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн назвала додаткові мита США на всі країни серйозним ударом по світовій економіці. Євросоюз готовий відповісти на дії Вашингтону контрзаходами, але досі відкритий для переговорів.

Напередодні стало відомо, що Трамп оголосив надзвичайний стан у США. Що про це відомо — читайте у новині.