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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Американські мита: Урсула фон дер Ляєн виступить з заявою

Сполучені Штати Америки запровадили низку мит на товари з усіх країн.

Автор публікації
Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Урсула фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, яка зараз перебуває в Узбекистані на саміті, оголосить реакцію Європейського Союзу 3 квітня о 5-й годині ранку за центральноєвропейським часом (6 за Києвом — ред.).

Про це повідомила журналістка The Guardian Ліза О'Карролл. Вона є тимчасовим кореспондентом в Ірландії та також висвітлює питання Європейського Союзу та Brexit.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп 2 квітня 2025 року оприлюднив давно обіцяний широкий набір мит на імпорт у рамках програми “Америка понад усе”.

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