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Американські мита: Урсула фон дер Ляєн виступить з заявою
Сполучені Штати Америки запровадили низку мит на товари з усіх країн.
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, яка зараз перебуває в Узбекистані на саміті, оголосить реакцію Європейського Союзу 3 квітня о 5-й годині ранку за центральноєвропейським часом (6 за Києвом — ред.).
Про це повідомила журналістка The Guardian Ліза О'Карролл. Вона є тимчасовим кореспондентом в Ірландії та також висвітлює питання Європейського Союзу та Brexit.
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп 2 квітня 2025 року оприлюднив давно обіцяний широкий набір мит на імпорт у рамках програми “Америка понад усе”.