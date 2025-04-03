Астрологічний прогноз на 3 квітня

Хмари — символ дня

Реклама

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: день потрібно використовувати для реалізації важливих планів, але й на особистих справах також не слід забувати.

Символ дня: Хмари.

Реклама

Стихія дня: Метал.

Щасливий день: 6.

Щасливий колір дня: синій, волошковий.

Щасливе каміння дня: гіацинт, цитрин.

За якусь частину тіла відповідає: верхні дихальні шляхи.

Хвороби дня: хвороби, що почалися в цей день, проходять протягом доби, особливо якщо відразу почати лікування.

Харчування дня: у харчуванні потрібно дотримуватися помірності.

Стрижка дня: для стрижки день не підходить.

Дачні роботи дня: можна сіяти насіння, а готову розсаду висаджувати у тепличний ґрунт.

Магія та містика дня: потрібно виготовляти талісмани, мета яких – залучити до життя людини любов та дружбу.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають пророчими — треба звернути на них увагу.

Табу дня: не можна нічого давати.

Цитата дня: «Вихування є засвоєння добрих звичок» (Платон).

Читайте також: