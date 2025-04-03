Представники Путіна та Трампа зустрілися у Вашингтоні — Reuters

Вашингтон / © Associated Press

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Уповноважений російського диктатора Володимира Путіна з інвестицій Кирило Дмитрієв зустрівся з офіційними особами США у Вашингтоні 3 квітня 2025 року, оскільки адміністрація американського президента Дональда Трампа продовжує тиснути на Росію та Україну, щоб вони погодилися на припинення вогню, повідомили двоє американських чиновників, знайомих з цим питанням.

Про це пише Reuters.

Дмитрієв, колишній інвестиційний банкір Goldman Sachs, який здобув освіту в Стенфорді, є одним із найбільш підкованих у США представників російської еліти, який має тісні стосунки з деякими ключовими членами команди Трампа. Він є найвищим російським чиновником, який відвідав США у державних справах після розширеного вторгнення Росії в Україну в 2022 році.

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Що саме Дмитрієв обговорював з офіційними особами США, наразі незрозуміло.

Але його візит відбувся після того, як президент Дональд Трамп висловив своє розчарування темпами переговорів про припинення вогню, заявивши в неділю, що він “розлючений” на Путіна, і піднявши питання про можливість накладення санкцій на тих, хто купує російську нафту. Росія є другим у світі експортером сирої нафти після Саудівської Аравії.

Стів Віткофф, представник Трампа, який очолював контакти адміністрації Трампа з Кремлем, запросив Дмитрієва до Сполучених Штатів минулого тижня, повідомили американські чиновники. За словами офіційних осіб, Білий дім наказав Державному департаменту видати Дмитрієву короткострокову ліцензію на поїздку в країну, що є необхідним кроком, оскільки Дмитрієву загрожують санкції США.

Нагадаємо, раніше спецпредставник Трампа Стів Віткофф заявив, що кінцевою метою переговорів між США, Україною та Росією є досягнення 30-денного перемир’я. Під час зустрічей сторони обговорять можливість повного припинення вогню.